Goa Tourist Season: इस पर्यटन सीजन की पहली चार्टर्ड फ्लाइट आज सुबह गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर गई है. कजाकिस्तान से आई इस फ्लाइट में एक नवजात समेत 159 यात्री सवार थे. यात्रियों के पहुंचने पर COVID-19 के लिए उनका परीक्षण किया गया. कजाकिस्तान से पहली फ्लाइट उतरते ही गोवा के लोगों में खुशी की लहर आ गई. आमतौर पर गोवा में पर्यटन सीजन की शुरुआत अक्टूबर माह में ही हो जाती थी. लेकिन, कोरोना महामारी ने गोवा के टूरिज्म को चौपट करके रख दिया. पिछले साल तो पर्यटन सीजन मानों शुरू ही नहीं हुआ. इस साल दो माह देर से शुरू हुआ है.Also Read - Omicron in Noida: ब्रिटेन और अन्य ओमीक्रोन प्रभावित देशों से नोएडा आए पांच यात्री कोरोना पॉजिटिव

Goa: The first chartered flight of this tourist season landed this morning at Goa International Airport. The flight, that arrived from Kazakhstan, carried 159 passengers including an infant.

Passengers were tested for #COVID19 upon their arrival. pic.twitter.com/dJQFoCI8ki

