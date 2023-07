GoFirst Airlines: गो फर्स्ट ने 25 जुलाई तक कैंसिल की उड़ानें, यहां जानें- क्या है वजह?

GoFirst Airlines: गो फर्स्ट (GoFirst) ने ऑपरेशनल कारणों से 25 जुलाई तक उड़ानें कैंसिल करने की घोषणा की है. विमानन कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि उसने तत्काल सल्यूशन और ऑपरेशनल वजहों से एक अप्लिकेशन फाइल किया है.

“हमें आपको यह बताते हुए खेद हो रहा है कि ऑपरेशनल कारणों से, 25 जुलाई 2023 तक निर्धारित गो फर्स्ट (GoFirst) उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं. गो फर्स्ट (GoFirst) ने कहा, ”उड़ान कैंसिल होने से हुई असुविधा के लिए हम माफी मांगते हैं.”