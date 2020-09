Today Gold/Silver Price: सोना और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रहता है. हर दिन बाजार खुलने और बंद होने के बाद आपको अलग-अलग रेट देखने को मिलेगा. त्योहारी सीजन शुरू होते ही सोने-चांदी (Today Gold Rate) के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. हर शहर के हिसाब से भी कीमतों में कमी बढ़ोतरी होती रहती (Gold Rate in your city) है. लेकिन आज सोने और चांदी खरीदने वालों के लिख खुशखबरी है. बीते 10 दिन में सोने और चांदी की कीमत में आज सबसे कमी देखी गई है. सोना आज 51 हजार से नीचे (प्रति 10 ग्राम) पहुंच गया है, वहीं, चांदी की कीमत (Today 22 Sep Silver Price) भी 60 हजार (प्रति किलो) से नीचे आ गई है. Also Read - Gold Price Today 22 September 2020: मजबूत रुपये के कारण सोने के भाव में गिरावट, आज ऐसा रहेगा बाजार का रुख!

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिशन (Indiabulls Jewellers Association) के मुताबिक सोने का शुरुआती भाव (Sone Ka Aaj Ka Bhav) 50,638 (10 ग्राम- 24 कैरेट) है वहीं, चांदी प्रति किलोग्राम (Chandi Ka Aaj Ka Bhav) 59,915 रुपये मिल रहा है. बता दें कि बीते 12 कारोबारी दिन में ऐसा पहली बार हुआ है जब सोने और चांदी की कीमतों में इतनी गिरावट देखी गई है. इससे पहले बीते 03 Sep को सोने की कीमत 50, 844 (प्रति/10 ग्राम) थी. Also Read - Gold News: भारत में कहां से होती है सोने की तस्करी और क्या है इसके पीछे की वजह? जानिये यहां...

बता दें कि बीते महीने सोने की कीमत रिकॉर्ड 56,200 तक पहुंच गई थी, और इसमें अब तक लगभग 6000 की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, बीते महीने चांदी की कीमत भी बढ़कर 80,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी. Also Read - Gold Rates Today 21 September 2020: आज सोने के दाम में क्या हो सकते हैं बदलाव, जानें अपनी शहर के दुकान का ताजा भाव

बीते 10 दिन के सोने का रेट

तारीख बाजार खुला बाजार बंद

21 सितंबर 51,612 51,341

18 सितंबर 51,536 51,620

17 सितंबर 51,431 51,511

16 सितंबर 51,742 51,797

15 सितंबर 51,793 51,893

14 सितंबर 51,386 51,394

11 सितंबर 51,304 51,441

10 सितंबर 51,331 51,476

09 सितंबर 51,343 51,051

08 सितंबर 51,185 51,075

07 सितंबर 51,065 51,018

04 सितंबर 51,092 51,106

03 सितंबर 50,844 50,927

(सभी रेट्स 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का है)