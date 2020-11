Gold and Silver Price Today 22 November: दिसंबर के महीने में शादी के कार्यक्रम होने की वजह से इन दिनों सोने चांदी (Gold Silver Prices today fall down) के आभूषणों की खरीदारी जोरों पर है. कमजोर अर्थव्यवस्था के बावजूद जहां व्यापारियों को धनतेरस (Dhanteras 2020) और दिवाली (Diwali) की वजह से भारी मुनाफा हुआ अब शादी की लगने की वजह से व्यापारियों में खुशी की लहर है. सोने चांदी ((Today Gold Silver Rate)) की खरीदारी की एक बड़ी वजह लगातार सोने (Retail market Gold Price) के गिरते दाम भी हैं. सोने (Gold Price in my district) के दाम में सात हजार (Gold Price Fall today)रुपये तक की गिरावट आ चुकी है. अगर अभी के ताजा रेट की बात करें तो अब सोना (Gold rate in 22 nov) अगस्त की तुलना में काफी सस्ता () हो चुका है. इस समय 10 ग्राम सोने के दाम 50000 रुपये से भी कम हो गए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव (Gold price in international market ) 1,868 और चांदी भाव 24.15 डॉलर प्रति औंस रहा. न्यूयार्क में सोना 0.22 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,865.66 डॉलर प्रति औंस हो गया. Also Read - Gold Price-Silver Price Today 21 November: सस्ता हुआ सोना-चांदी, त्यौहारों के बाद अब शादी के सीजन में चमकेगा बाजार, जानें आज का भाव

कोरोना वायरस लॉकडाउन (Gold Price in Lockdown) की वजह से मार्च से लेकर जून तक बाजार बंद होने की वजह से शेयर बाजार भी धड़ाम था और यह अक्सर देखा गया है कि जब जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है सोने (Sasta Sona in My City) के दाम ऊपर जाते हैं और ऐसा ही बाजार के साथा भी है. शेयर बाजार (share Market) जब नीचे गिरता है तो भी सोने (Gold Price Hikes) के दाम ऊपर जाते हैं. त्यौहारों की वजह से अक्टूबर और नवंबर में शेयर बाजार में काफी उछाल आया है. शेयर बाजार मजबूत होने से सोने के दाम में तेजी से गिरावट दर्ज हुई है. सोना हमेशा से ही एक अच्छा निवेशक के तौर पर जाना जाता रहा है इसलिए कमजोर अर्थव्यस्था के दौर में लोगों ने सोने में जमकर निवेश किया जिससे गोल्ड के दाम आसमान छूने लगे थे.

व्यापारियों का कहना है कि दिसंबर में सोने के दाम में और अधिक गिरावट आएगी. कोरोना वायरस का गिरता ग्राफ और कोरोना वायरस वैक्सीन की लगातरा आती पॉजिटिव खबर से भी सोने के दाम में बदलाव देखा जा रहा है. कई देशों में वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है और उम्मीद है कि अगले तीन से चार महीने में कोविड की वैक्सीन आ सकती है. सोने के दाम में गिरावट का भी यह एक बड़ा कारण हैं.

शुक्रवार को सोने दाम में मामूली बढ़ोतरी देखी गई. सोना भाव 65 रुपये बढ़कर 49,551 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. जबकि चांदी भाव 298 रुपये की तेजी के साथ 61,232 रुपये प्रति किलोग्राम रहा. पिछले सत्र के कारोबार में इनका भाव क्रमश: 49,486 रुपये प्रति 10 ग्राम और 60,934 रुपये प्रति किलोग्राम था. मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने ताजा सौदों की लिवाली की जिससे वायदा कारोबार में शुक्रवार को सोना 76 रुपये की तेजी के साथ 50,068 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.