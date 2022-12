Gold ATM: यहां एटीएम से नोट नहीं, निकल रहे हैं सोने के सिक्के, पहली बार हुआ ऐसा, जानिए

Gold ATM: डिजिटल मनी ट्रांसफर ने लोगों को पैसे का भुगतान करना आसान बना दिया है तो वहीं एटीएम ने लोगों को पैसे का ट्रांसफर या पैसों के लिए बैंक जाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है. अब इसके बाद हैदराबाद में एक ऐसा एटीएम बनाया गया है जिससे आप सोने की खरीदारी करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं. ज्वैलरी निर्माता गोल्डसिक्का, जिसने एक स्टार्टअप – ओपनक्यूब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड – के साथ इनोवेशन के सहयोग से इस तरह का पहला गोल्ड एटीएम सुरू किया है जिसे “विश्व स्तर पर पहला रियल-टाइम गोल्ड एटीएम” बताया जा रहा है.

इसकी शुरुआत करने के बाद फर्म ने एक बयान में कहा, “हम गर्व से घोषणा करते हैं कि हमने गोल्ड एटीएम को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है और इस उपलब्धि के माध्यम से, हम भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने और बंगारू तेलंगाना के मिशन में योगदान देने के लिए एक बड़ी शुरुआत की है.”