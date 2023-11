Gold Authenticity on Dhanteras: धनतेरस पर कैसे चेक करें कि आपकी ज्वैलरी असली है या नहीं?

Hindi Business Hindi

How to check gold purity on Dhanteras: धनतेरस (Dhanteras) हिंदुओं का एक ऐसा त्योहार है जिससे दिवाली फेस्टिवल (Diwali Festival) की शुरुआत मानी जाती है. परंपरागत रूप से इस फेस्टिवल को सोने की ज्वैलरी खरीदने के लिए एक शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि यह समृद्धि और सौभाग्य लाने वाला माना जाता है. हालांकि, मार्केट में सोने की ज्वैलरी भंडार होता है. इसलिए सतर्क रहना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपके द्वारा खरीदी गई ज्वैलरी असली है या नहीं.

आइए, यहां पर समझते हैं कि धनतेरस पर आप जो सोना खरीद रहे हैं वह असली है या नहीं इसकी जांच कैसे कर सकते हैं?

हॉलमार्क सर्टिफिकेशन

सोने के गहनों की सर्टिफिकेशन को वेरीफाई करने के लिए सबसे भरोसेमंद तरीकों में से एक हॉलमार्क सर्टिफिकेशन की जांच करना है. भारत में, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) सोने के गहनों के लिए हॉलमार्किंग प्रदान करता है, जो इसकी प्योरिटी और क्वॉलिटी की गारंटी देता है. ज्वैलरी पर BIS LOGO और संबंधित नंबर देखें, जो यह इंगित करता है कि यह प्रमाणित है और आवश्यक मानकों को पूरा करता है.

सोने की टंच

सोने के ज्वैलरी कई तरह की प्योरिटी में उपलब्ध है, आमतौर पर 14 कैरेट से लेकर 24 कैरेट तक. सोने की प्योरिटी को कैरेट की संख्या से दर्शाया जाता है, जिसमें 24 कैरेट सबसे शुद्ध होता है. अपने गहनों की प्योरिटी निर्धारित करने के लिए, कैरेट मूल्य दर्शाने वाले चिह्नों की जांच करें. उच्च कैरेट मान शुद्ध सोने का संकेत देता है, जबकि कम कैरेट मान में मिश्रित धातुएं मिश्रित हो सकती हैं.

चुंबक टेस्टिंग

सोना चुंबकीय नहीं है, इसलिए आप अपने गहनों की सर्टिफिकेशन की जांच करने के लिए एक साधारण चुंबक टेस्टिंग कर सकते हैं. यदि ज्वैलरी चुंबक की ओर आकर्षित होता है, तो संभवतः इसमें महत्वपूर्ण मात्रा में अन्य धातुएं हैं और यह शुद्ध सोना नहीं है.

फायर टेस्टिंग

हालांकि, यह टेस्टिंग अनुभवहीन व्यक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं है, जौहरी अक्सर सोने की प्योरिटी निर्धारित करने के लिए एसिड टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं. गहनों पर हल्की सी खरोंच लगाकर उस पर एसिड लगा दिया जाता है. एसिड की प्रतिक्रिया से सोने की प्योरिटी की पहचान करने में मदद मिल सकती है.

वजन और घनत्व

सोने का एक विशिष्ट वजन और घनत्व होता है, इसलिए आपके गहनों के वजन और मात्रा की तुलना करने से आपको इसकी प्योरिटी का एक मोटा अनुमान मिल सकता है. अन्य धातुओं या मिश्र धातुओं की तुलना में प्रामाणिक सोने के गहने अपने आकार के हिसाब से भारी लगने चाहिए.

जाने-माने जौहरी के यहां करें खरीदारी

सोने के ज्वैलरी खरीदते समय एक भरोसेमंद और स्थापित जौहरी का चयन करना महत्वपूर्ण है. प्रतिष्ठित ज्वैलर्स द्वारा प्रामाणिक और हॉलमार्क वाला सोना बेचने की अधिक संभावना है. एक विश्वसनीय जौहरी खोजने के लिए अपना रीसर्च करें, रीव्यूज पढ़ें और दोस्तों और परिवार से सलाह लें.

गौरतलब है कि धनतेरस सोने के ज्वैलरी में निवेश करने का एक शुभ अवसर है, लेकिन इसकी सर्टिफिकेशन को सत्यापित करने के तरीकों के बारे में जानना आवश्यक है. हमेशा हॉलमार्क सर्टिफिकेशन की तलाश करें, सोने की प्योरिटी की जांच करें और संदेह होने पर पेशेवर जौहरी से परामर्श करने पर विचार करें.

