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Gold Bars Or Coin Which Is More Beneficial For Investment And Income Purpose

गोल्ड बार या कॉइन? इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद, पैसा लगाने से पहले जान लें ये बातें

गोल्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह महंगाई और आर्थिक अस्थिरता से बचाव करता है. बेशक मार्केट में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है. लेकिन, लॉन्ग टर्म में सोना निवेशक को फायदा ही पहुंचाएगी.

गोल्ड बार को आमतौर पर बुलियन कहा जाता है. यह बड़े निवेश के लिए बेहतर है.

भारतीय परंपरा में सोने को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, बल्कि परिवार की महिलाओं के लिए एक इमोशन भी है. भारतीय समाज में अलग-अलग संस्कारों में सोना खरीदने या तोहफे में देने की मान्यता रही है. महिलाओं के लिए इसे श्रृंगार से जोड़ा जाता है. कुछ लोग इसे घर में महालक्ष्मी की कृपा और एसेट के तौर पर देखते हैं. पिछले 5 साल में गोल्ड में निवेश करने वालों का पैसा दोगुना हो चुका है. इसी का नतीजा है कि सोना पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनता जा रहा है.

जब गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सोने का सिक्का लें या सोने का बिस्किट/बार खरीद लें. काफी लोग सोचते हैं कि दोनों तो एक ही है, लेकिन जब आप खरीदने जाएंगे, तो पता चलेगा कि दिखने भले ही दोनों गोल्ड हैं, लेकिन इन्हें खरीदने पर आपकी जेब पर अलग असर पड़ेगा. अगर आप इन्हें बेचने जाएंगे, तो भी आपको भाव पर फर्क दिखेगा.

gold coin

सोने की कितनी कीमत?

हालांकि, अब मिडिल क्लास के लिए सोना खरीदना या इसमें इन्वेस्ट करना पहले जितना बजट फ्रेंडली नहीं रहा. सोने के दाम 1.5 लाख के पार जा चुका है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1.52 लाख रुपये हो गई है. साल की शुरुआत में सोने में तेजी थी, लेकिन हाल के हफ्तों में मुनाफावसूली और ईरान जंग से गिरावट आई है. वहीं, गोल्ड पर लगने वाला GST, मेकिंग चार्ज उसकी कीमत को और बढ़ा देता है.

गोल्ड बार

गोल्ड बार को आमतौर पर बुलियन कहा जाता है. यह बड़े निवेश के लिए बेहतर है. गोल्ड बार पर मेकिंग चार्ज बहुत कम होता है, इसलिए आप असली सोने के करीब कीमत देते हैं.

10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम या उससे ज्यादा के बार में निवेश करना आसान होता है. अधिकतर बार 24 कैरेट (999) शुद्धता के होते हैं, जो निवेश के लिहाज से आदर्श है.

गोल्ड बार की कुछ सीमाएं भी हैं. इसे छोटे-छोटे हिस्सों में बेचने में दिक्कत हो सकती है. वहीं, नकली या बिना सर्टिफिकेशन वाले बार का जोखिम रहता है.

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गोल्ड कॉइन

गोल्ड कॉइन छोटे निवेशकों और लिक्विडिटी पसंद करने वालों के लिए बेहतर ऑप्शन है. गोल्ड कॉइन 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम जैसे छोटे यूनिट में मिलते हैं. इसे जरूरत पड़ने पर आसानी से बेचा जा सकता है.

गोल्ड कॉइनत्योहारों या शादी में भी काम आते हैं, इसलिए इनका डुअल यूज़ है.

बैंक या भरोसेमंद ब्रांड से मिलने वाले कॉइन में सर्टिफिकेशन होता है.

हालांकि, गोल्ड कॉइन पर मेकिंग चार्ज ज्यादा होता है, जिससे निवेश रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है.

कई बार बैंक से खरीदे कॉइन वापस उसी कीमत पर बेचना मुश्किल होता है

कौन सा ज्यादा फायदेमंद?

अगर आप सिर्फ निवेश के नजरिए से सोच रहे हैं, तो गोल्ड बार ज्यादा फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें अतिरिक्त चार्ज कम होता है. साथ में बड़े अमाउंट पर बेहतर वैल्यू मिलती है. अगर आपकी प्राथमिकता लिक्विडिटी (जल्दी बेचने की सुविधा) और छोटे निवेश हैं, तो गोल्ड कॉइन बेहतर ऑप्शन है.

रिसेल वेल्यू किसकी ज्यादा होगी?

जब आप सोने का सिक्का बेचने जाते हैं, तो कई ज्वेलर्स उसके मेकिंग चार्ज और पैकेजिंग के पैसे काट लेते हैं. गोल्ड बार को बुलियन माना जाता है. इसे आसानी से गलाया जा सकता है. इसलिए इसकी रिसेल वेल्यू सिक्के से ज्यादा होती है.

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