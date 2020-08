GOLD GST NEWS: राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) में पुराने सोने और आभूषणों की बिक्री पर तीन प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के प्रस्ताव पर लगभग सहमति बनती लग रही है. केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. Also Read - Gold Price in This Week: बीते सप्ताह सोने में आई भारी गिरावट, जानिए इस हफ्ते का भाव!

जीओएम ने यह भी कहा है कि राज्य संबंधित प्रदेश के अंदर सोने परिवहन के लिए ई-वे बिल को अनिवार्य कर सकते हैं. हालांकि, जीओएम का मानना है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को सोने के परिवहन के लिए ई-वे बिल का क्रियान्वयन व्यावहारिक नहीं होगा. जीओएम ने यह भी फैसला किया है कि सोने और आभूषण की दुकानों को प्रत्येक खरीद और बिक्री के लिए ई-इनवॉयस (ई-बिल) निकालना होगा. Also Read - Gold Price Today 15 August 2020: भारी गिरावट के बाद सोने की चमक में आई तेजी, जानें अपने बाजार का भाव

मंत्री समूह में केरल, बिहार, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री शामिल हैं. इस मंत्री समूह का गठन सोने और बहुमूल्य रत्नों के परिवहन के लिए ई-वे बिल के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए किया गया था.

ई-वे बिल होगा अनिवार्य

मंत्री समूह की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई. बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, ‘‘यह फैसला किया गया है कि यदि कोई राज्य सोने के लिए ई-वे बिल का क्रियान्वयन करना चाहता है, तो वह राज्य के भीतर सोने को एक जगह से दूसरी लगह भेजने के मामलों में ऐसा कर सकता है.’’

बैठक के दौरान केरल और कर्नाटक चाहते थे कि राज्यों के बीच परिवहन के लिए ई-वे बिल का क्रियान्वयन किया जाए. वहीं गुजरात और बिहार का मानना था कि यह व्यावहारिक और व्यवहार्य नहीं है. मोदी बिहार के वित्त मंत्री भी हैं. उन्होंने सोने पर कर चोरी रोकने के लिए ई-बिल अपनाए जाने का सुझाव दिया.

अगर सरकार पुराने सोने पर जीएसटी की यह दर लागू करती है तो फिर भविष्य में सोने को बेचने पर जो राशि मिलेगी उस पर आपको तीन प्रतिशत की जीएसटी भी चुकानी पड़ेगी. इसका साफ मतलब यह है कि भविष्य में सोना बेचना महंगा हो जाएगा.