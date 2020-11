Gold Silver Price Today 21 November: दिवाली-धनतेरस (Dhanteras-Diwali 2020) त्यौहारों के बाद अब शादी-विवाह का सीजन शुरू हो गया है. पहले त्यौहारों में व्यापारियों को जमकर मुनाफा हुआ तो अब शादी के सीजन में भी सर्राफा व्यापारियों को अच्छी खरीदारी की उम्मीद है. सोने (Latest Gold Price) के दाम नीचे गिर रहे हैं जिससे आने वाले कुछ दिनों में सोने की खरीदारी में तेजी देखी जा सकती है. सोने और चांदी (Gold Silver Price) के भाव लगातार नीचे आ रहे हैं और शादी की लगनें दिसंबर मे तेज होने से सोने की खरीदारी भी बढ़ रही है. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना (Gold Rate in Retail Market) भाव शुक्रवार को 65 रुपये और चांदी भाव (Silver Price in Retail market) 298 रुपये की तेजी के साथ बंद हुए. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी का असर घरेलू बाजार पर दिखा है. शेयर मार्केट में उछाल से भी सोने (10 Gram Gold Price) के दाम में काफी गिरावट दर्ज की गई है. Also Read - Commodity News Update: सोने-चांदी में रिकवरी, क्रूड में हल्की बढ़त, जानिए- कहां होगी कमाई

सोना भाव 65 रुपये बढ़कर 49,551 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. जबकि चांदी भाव 298 रुपये की तेजी के साथ 61,232 रुपये प्रति किलोग्राम रहा. पिछले सत्र के कारोबार में इनका भाव क्रमश: 49,486 रुपये प्रति 10 ग्राम और 60,934 रुपये प्रति किलोग्राम था.

मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने ताजा सौदों की लिवाली की जिससे वायदा कारोबार में शुक्रवार को सोना 76 रुपये की तेजी के साथ 50,068 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर माह में डिलिवरी वाले सोना वायदा की कीमत 76 रुपये यानी 0.15 प्रतिशत की तेजी के साथ 50,068 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. इसमें 6,331 लॉट के लिये कारोबार किया गया. बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा ताजा सौदों की लिवाली के कारण सोना कीमतों में तेजी आई.

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ जिंस विश्लषक तपन पटेल ने कहा, ‘‘ हाजिर बाजार में दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 65 रुपये तेज रहा. इसकी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुधार का असर घरेलू बाजार पर होना है.’’ अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 1,868 और चांदी भाव 24.15 डॉलर प्रति औंस रहा. न्यूयार्क में सोना 0.22 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,865.66 डॉलर प्रति औंस हो गया.

Gold Price in Indore Today

इंदौर के स्थानीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 25 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव में 525 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई. हाजिर व्यापार में सोना नीचे में 51925 प्रति 10 ग्राम और चांदी नीचे में 62250 रुपये प्रति किलोग्राम बिकी. मूल्यवान धातुओं के औसत भाव (बिना जीएसटी) इस प्रकार रहे.

सोना (Gold Price in Madhya Pradesh) 51975 रुपये प्रति 10 ग्राम. चांदी (Silver Price in Indore) 62425 रुपये प्रति किलोग्राम. चांदी सिक्का (Silver Coin Price) 750 रुपये प्रति नग.