Gold For Wedding Season 2020: देश में सोने का भाव बीते दिनों तक कोरोना महामारी और त्योहारों के कारण काफी महंगा हो गया था. लेकिन त्योहारी सीजन की समाप्ती के बाद सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से Gold और Silver के भाव बढ़ने लगे हैं. जी हां, सही सुना आपने सोने और चांदी के दाम एक बार फिर बढ़ने लगे हैं हालांकि अभी इनके दामों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है. जैसे- बुधवार को सोना 48,513 रुपये प्रति 10 ग्राम था. वहीं गुरुवार को इसमें मामलू बढ़ोतरी दर्ज की गई है. Also Read - Gold Price In Wedding Season 2020: शादियों के सीजन में खरीदें सस्ता सोना, अब भी है मौका, जानें ताजा Rate

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 153 रुपये ऊपर 48,666 पर ट्रेंड कर रहा था, वहीं चांदी का भाव आल टाइम हाई से 18 हजार रुपये तक लुढ़क गया. दीपावली के बाद देश में सोने और चांदी के भाव में रिकवरी दर्ज की गई है. दीपावली के बाद घरेलू वायदा बाजार में सोने का भाव 2,500 रुपये प्रति 10 से ज्यादा टूटा है वहीं बीते हफ्ते भर में चांदी का भाव 5,000 रुपये प्रति किलो तक टूटा है. Also Read - Gold Price Today 26 November 2020: सोने के दाम में भारी कमी, दिवाली के बाद 2,500 रुपये टूटा सोना, जानें आज का भाव

बुधवार के दिन MCX पर सोने का भाव 48,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर टूटा, वहीं दीवाली के समय सोने का भाव MCX पर 50,922 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. ऐसे ही चांदी का भाव दीवाली के समय यानी 16 नवंबर को 64,089 रुपये प्रति किलो तक उछला था. Also Read - Gold-Silver Price Today: 50000 प्रति 10 ग्राम से नीचे आया सोना, चांदी में भी भारी गिरावट, देखें आज का ताजा भाव

बता दें कि तुलसी विवाह के बाद देश में शादियों का सीजन शुरू हो चुका है. ऐसे जिन्हें भी सोना-चांदी खरीदना है यह उनके लिए काफी बेहतरीन मौका है. क्योंकि आभूषणों के बाजार में काफी नरमी देखी जा रही है. कारोबारियों की मानें तो शादी का सीजन शुरू होने से गिरावट पर लिवाली बढ़ने की संभावना है.