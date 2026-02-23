  • Hindi
  • Business Hindi
  • Gold Price Rising Nirmala Sitharaman Explained Reason Rbi India Us Trade Deal

हर दिन नई ऊंचाई पर चढ़ रहे सोने के दाम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई गोल्ड महंगा होने की वजह

Why Gold Price Rising: सोने की कीमतों में लगातार आ रहे उछाल पर निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया है. वित्त मंत्री ने गोल्ड महंगा होने की वजह बताई. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

Published date india.com Published: February 23, 2026 4:56 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
हर दिन नई ऊंचाई पर चढ़ रहे सोने के दाम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई गोल्ड महंगा होने की वजह
निर्मला सीतारमण ने कहा मांग बढ़ने से दाम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी इतनी खराब नहीं हुई है. (Photo from Freepik)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार हालात पर करीबी नजर रख रही है. बजट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल के साथ हुई बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है. निर्मला सीतारमण का कहना था कि कीमतों में उछाल अंतरराष्ट्रीय रुझानों और केंद्रीय बैंकों की खरीद से जुड़ा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर स्थिति असामान्य होती है, तो आरबीआई बड़ा कदम उठाएगा. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने गोल्ड रेट चढ़ने की वजह भी बताई. आइए जानते हैं इसके बारे में…

ये भी पढ़ें: मैथिली ठाकुर ने क्या दिया था बयान जिस पर मचा है बवाल? जानिए बिहार की राजनीति में घमासान की पूरी कहानी

क्यों बढ़ रहे सोने के दाम?

निर्मला सीतारमण ने साफ शब्दों में बताया कि सोने की कीमतों में अचानक इतना बड़ा उछाल क्यों आया? उनके मुताबिक –

  • निया के कई देशों के केंद्रीय बैंक बड़े पैमाने पर सोना और चांदी खरीदकर अपने भंडार बढ़ा रहे हैं.
  • अनिश्चित वैश्विक माहौल में सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है.
  • भारत में त्योहारों और शादी के मौसम में घरेलू मांग अचानक बढ़ जाती है.
  • घरेलू निवेशक भी अस्थिर बाजार में सोने को सुरक्षित विकल्प समझते हैं.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सोना हमेशा से घरों का पसंदीदा निवेश रहा है. हालांकि मांग बढ़ने से दाम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी इतनी खराब नहीं हुई है.

आज किस भाव बिक रहा सोना?

बता दें सोने की कीमतों में सोमवार को जबरदस्त उछाल देखने को मिला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी Multi Commodity Exchange पर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में सोना 2,946 रुपये बढ़कर 1,59,822 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में COMEX पर गोल्ड फ्यूचर्स 96 डॉलर से ज्यादा चढ़कर 5,177 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गए. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक टैरिफ को लेकर बनी नई अनिश्चितता भी कीमतों को सहारा दे रही है.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर क्या कहा

वित्त मंत्री ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भी बात की. उन्होंने कहा कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फ्रेमवर्क को रद्द करने के फैसले के असर का आकलन किया जा रहा है. अमेरिका की सर्वोच्च अदालत के फैसले ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को नई दिशा दी है. हालांकि उन्होंने साफ किया कि अभी इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

विकास यात्रा में सबकी भागीदारी जरूरी

आखिरी में निर्मला सीतारमण ने लोगों से अपील की कि भारत की विकास यात्रा में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है. उनका संदेश था – आर्थिक मजबूती सिर्फ नीतियों से नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास से आती है. सरकार हालात पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएगी.

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.