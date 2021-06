Gold Price Today 02 June 2021: सोने और चांदी की कीमतों (Gold Rate Today) में आज फिर गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि सोने की कीमत (Gold Price Today) फिलहाल 48-49 हजार (24 कैरेट, 10 ग्राम) के बीच ही है. बीते महीने यानी मई की शुरुआत में सोने की कीमत 46,900 थी जो बढ़कर 49,000 के पार पहुंच गई है. देश में जारी कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से हालांकि शादियों में तेजी नहीं आई है, लेकिन कीमतों का बढ़ना बीते 1 महीने से जारी है. जिस पर आज ब्रेक लगा है. Also Read - Gold price today, 2 June 2021: दो दिन की तेजी के बाद सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानिए- आज किस भाव पर मिल रहा है सोना?

सोना बीते एक महीने में भले ही महंगा हुआ है, लेकिन यह अपने ऑल टाइम हाई से काफी सस्ता बिक रहा है. सोना फिलहाल अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 7000 रुपये (Gold Become 7000 Cheaper Than Record High) सस्ता है. मालूम हो कि अगस्त 2020 में 10 ग्राम Gold की कीमत (10 Gram Gold Price Today) 56 हजार रुपये के पार पहुंच गई थी. लेकिन मौजूदा समय की बात की जाए तो सोने की कीमत (Gold rate Today) फिलहाल 48-49 हजार के बीच है. Also Read - Gold-Silver Prices Today, 1 June 2021: सोने के भावों में बढ़त, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची चांदी, जानिए- अपने शहर में क्या हैं रेट?

इंडियन बुलियान एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट के अनुसार, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत बुधवार यानी आज बाजार खुलने के समय 49,272 थी और बंद होने के समय गिरावट के साथ 49218 पर पहुंच गई. वहीं, मंगलवार के रेट से तुलना की जाए तो सोने की कीमतों में 200 से ज्यादा रुपये की कमी देखी गई है. मंगलवार को बाजार खुलने के समय 10 ग्राम गोल्ड का भाव 49,422 था जो बंद होने के समय गिरावट के साथ 49,319 पर पहुंच गया था. वहीं, बुधवार यानी आज बाजार खुलने के समय 1 किलोग्राम चांदी का भाव (Silver rate Today) 71,482 था जो गिरावट के साथ 71,351 पर बंद हुआ. Also Read - Gold price today, 31 May 2021: सोने-चांदी के भावों में उछाल, जानिए- आज किस रेट पर बिक रहा है 10 ग्राम सोना?

मालूम हो कि IBJA यानी इंडियन बुलियान एंड ज्वेलर्स एसोसिएश द्वारा जारी किए गए रेट देश भर में माने जाते हैं. हालांकि इस वेबसाइट पर दिए गए रेट में GST शामिल नहीं किया जाता है. सोना खरीदते-बेचते समय आप IBJA के रेट का हवाला दे सकते हैं.

उधर, वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के चलते दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 116 रुपए की हानि के साथ 48,772 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया. यह जानकारी एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने दी. पिछले दिन के काराबोर में सोना 48,888 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद दुआ था. चांदी की कीमत भी पिछले कारोबार के 72,127 रुपए प्रति किलोग्राम के बंद भाव के मुकाबले बुधवार को 1,291 रुपए टूटकर 70,836 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,898 डॉलर प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी का भाव 27.74 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर बनी रही. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (वस्तु) तपन पटेल ने कहा, ‘बुधवार को कोमेक्स कारोबार में सोना 1,898 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जिसके बाद यहां सोने में कारोबार में कमजोरी दिखाई दी.’