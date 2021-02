Gold Price Today 10th February 2021, 24ct and 22ct gold price today: पिछले कुछ समय से शेयर बाजारों में तेजी के साथ देश में सोने के भाव में लगातार नरमी का रुख देखी जा रही है. हालांकि मंगलवार को इसके भाव में मामूली तेजी देखी गई और हाजिर बाजार में 24 कैरट 10 ग्राम सोने के भाव 47,559 पर बंद हुआ. Also Read - 10 Grams Gold Rate on MCX: एमसीएक्स पर सोने-चांदी के भाव बढ़े, जानिए- आज किस भाव पर हो रहा है कामकाज

वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार को खुदरा बाजार में सोना करीब 500 रुपये की तेजी के साथ 48045 रुपये तक पहुंच गया. गौरतलब है कि पिछले करीब एक माह में सोने के भाव में 2000 से 2500 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई है. Also Read - 10 Grams Gold Rate Today: 94 रुपये चढ़ा सोना, चांदी में 340 रुपये की तेजी, जानिए- आज क्या हैं 10 ग्राम सोने के भाव

मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 495 रुपए मजबूत होकर 47,559 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गयी. पिछले कारोबारी सत्र यानी सोमवार को सोना 47,064 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. दूसरी ओर, चांदी की कीमत 99 रुपये टूटकर 68,391 रुपये प्रति किलो रही. पिछले कारोबारी सत्र में यह 68,490 रुपये प्रति किलो के भाव पर थी. Also Read - 10 Grams Gold rate today 8 February 2021: सोने के भावों में मामूली तेजी, जानिए- आज क्या हैं 10 ग्राम सोने के रेट

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी के अनुरूप दिल्ली में 24 कैरेट सोने की हाजिर कीमत में 495 रुपये की मजबूती आई.’’ उधर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ 1,841 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस और चांदी भी बढ़त के साथ 27.46 डॉलर प्रति औंस रही.

वायदा भाव में भी मामूली तेजी

मजबूत हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने ताजा सौदों की लिवाली की जिससे वायदा कारोबार में मंगलवार को सोना 234 रुपये की तेजी के साथ 48,073 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल महीने में डिलिवरी वाले सोना वायदा की कीमत 234 रुपये यानी 0.49 प्रतिशत की तेजी के साथ 48,073 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. इसमें 12,898 लॉट के लिये कारोबार किया गया. बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा ताजा सौदों की लिवाली से सोना वायदा कीमतों में तेजी आई.