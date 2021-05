Gold Price Today 10th May 2021, Gold Rate today in my city, Aaj Ka sone ka bhav: देश के कई राज्यों में लॉकडाउन और शादी-विवाह के सीजन के बीच सोने के भाव में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है. लॉकडाउन की वजह के कई जगहों पर आवाजाही बाधित है तो कई जगहों पर मांग पर भी असर पड़ा है. ऐसे में सोने के भाव में तेजी का रुख है. माना जा रहा है कि पिछले साल की तरह इस साल भी एक बार फिर सोना 50 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव को पार कर जाएगा. सोने के भाव में तेजी का असर चांदी पर पड़ा है. चांदी भी फिलहाल 70 हजार रुपये किलो के भाव से ऊपर बिक रही है. Also Read - Gold Price Today 09 May 2021: सोने-चांदी की कीमत में आज फिर गिरावट, कितने कम हुए रेट; जानें आपके बाजार में क्या है 10 ग्राम Gold का ताजा भाव

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले कई दिनों से 24 कैरट सोने का भाव 47 हजार रुपये से ऊपर बना हुआ है. जबकि करीब एक माह पहले यह भाव 46 हजार रुपये के आसपास था. मार्च के शुरुआती दिनों में तो 24 कैरेट सोने का भाव 45 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव तक पहुंच गया था. Also Read - Gold Price Today 02 May 2021: सोने की कीमत में तेजी, चांदी में गिरावट- जानें आपके बाजार में क्या है 10 ग्राम Gold का ताजा भाव

उधर, सर्राफा बाजार से आई रिपोर्ट के मुताबिक बीते कारोबारी दिवस यानी शुक्रवार को सोना 474 रुपये की तेजी के साथ 47,185 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया. एचडीएफसी सिक्युरिटीज ने यह जानकारी दी थी. इसमें सोने के भाव में तेजी का मुख्य कारण वैश्विक बहुमूल्य धातुओं में मजबूत लिवाली बताया गया. Also Read - Gold Price Today 25 April 2021: सोना फिर सस्ता, दो दिनों में 3000 रुपये तक कम हो गई कीमत, जानें आपके बाजार में क्या है 10 ग्राम Gold का ताजा भाव

इससे पहले के कारोबारी सत्र यानी गुरुवार को सोना 46,711 रुपये प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था.

चांदी की कीमत भी 1,050 रुपये की तेजी के साथ 70,791 रुपये प्रति किलो ग्राम हो गयी. पिछले सत्र में यह 69,741 रुपये पर बंद हुई थी.

एचडीएफसी सिक्यूरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ‘‘वैश्विक सोने की कीमतों में तेजी आने के साथ दिल्ली में 24 कैरेट सोने की हाजिर कीमत में 474 रुपये की मजबूती आई.’’

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ 1,820 डालर प्रति औंस हो गया जबकि चांदी 27.33 डालर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रहा .

उधर, हाजिर बाजार में तेजी का असर वायदा बाजार में भी देखने को मिला. सटोरियों ने ताजा सौदों की लिवाली की जिससे स्थानीय वायदा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 66 रुपये की तेजी के साथ 47,661 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून महीने की डिलिवरी के लिये सोने की कीमत 66 रुपये यानी 0.14 प्रतिशत की तेजी के साथ 47,661 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. इसमें 10,320 लॉट के लिये कारोबार हुआ.

बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा ताजा सौदों की लिवाली के कारण सोना वायदा कीमतों में तेजी आई.

वैश्विक स्तर पर न्यूयार्क में सोने की कीमत 0.20 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,819.40 डॉलर प्रति औंस हो गया.