Gold Rate In India: कमजोर वैश्विक संकतों के कारण सोमवार को सोना के वायदा भाव में मामूली गिरावट देखी गई. सोना 0.05 प्रतिशत गिरकर 45,789 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ गया. वहीं चांदी की कीमत में मामूली तेजी दर्ज की गई है. वायदा बाजार में चांदी भाव सोमवार को 0.57 प्रतिशत चढ़ गया. इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के ट्वीट के मुताबिक 11 मई को सोना का भाव 45924 रुपये प्रति 10 ग्राम था. इमसें चांदी का भाव 43325 रुपये किलो रहा.

सोना के भाव में गिरावट की वजह विदेश से कमजोर रुख के बाद प्रतिभागियों ने बिकवाली रही. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून डिलीवरी के लिए सोने की कीमत 23 रुपये या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 45,789 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई. इसी तरह अगस्त डिलीवरी के लिए सोना 49 रुपये या 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 45,008 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ गया. न्यूयॉर्क में सोने का भाव 0.42 प्रतिशत गिरकर 1,706.70 डॉलर प्रति औंस पर था.

वायदा बाजार में चांदी भाव सोमवार को 0.57 प्रतिशत चढ़ गया. हाजिर मांग के चलते सटोरियों ने लिवाली की. एमसीएक्स पर जुलाई डिलिवरी के लिए चांदी वायदा भाव 246 रुपये यानी 0.57 प्रतिशत बढ़कर 43,539 रुपये प्रति किलोग्राम रहा. इसके लिए 6,612 लॉट का कारोबार हुआ. इसी तरह सितंबर डिलिवरी के लिए 131 लॉट के कारोबार में यह भाव 184 रुपये यानी 0.42 प्रतिशत सुधरकर 43,998 रुपये प्रति किलोग्राम रहा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी भाव 0.27 प्रतिशत की तेजी के साथ 15.82 डॉलर प्रति औंस रहा.