Gold price today, 11 May 2021: आज सोने के भावों में स्थिरता देखी जा रही है. इस समय एक ओर शादियों का सीजन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत में कोरोना की दूसरी लहर से देशभर में त्राहिमाम मचा हुआ है. हर रोज कोरोना के केसेज लगातार बढ़ते जा रहे हैं. साथ ही मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में सरकार ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. सरकार द्वारा उठाए गए कदम थोड़ा राहत देने वाले हैं. इससे चेन को तोड़ने में काफी मदद मिल रही है. ऐसे में सोने के खरीदारों के लिए भी राहत भरी खबर आ रही है. सोने के भावों में आज कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है. अगर आपको 22 कैरेट 10 ग्राम सोना खरीदना है तो आपको 44,910 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं 24 कैरेट सोने के लिए 45,901 रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने के भाव मंगलवार को स्थिर बने हुए हैं. हाजिर सोना 1836.26 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ देखा गया है. यूएस गोल्ड फ्यूचर्स 0.1 फीसदी की नरमी के साथ 1836.40 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ देखा गया.

हर राज्य में अलग-अलग टैक्स के रेट अलग-अलग होने के कारण सोने के भाव हर राज्य में अलग-अलग होते हैं. कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप मुंबई में सोना खरीदना चाहते हैं तो वहां की दरें अलग होंगी और दिल्ली में खरीदना चाहते हैं तो वहीं के रेट अलग होंगे.

जानिए- आज क्या हैं 10 ग्राम सोने के रेट

Goodreturns वेबसाइट पर जारी किए गए भावों के मुताबिक आज देश के प्रमुख शहरों में सोने के रेट निम्न प्रकार हैं-

अहमदाबाद

22ct Gold : Rs. 47180

24ct Gold : Rs. 49170

Silver Price : Rs. 71600

बंगलुरु

22ct Gold : Rs. 44610

24ct Gold : Rs. 48670

Silver Price : Rs. 71600

भुवनेश्वर

22ct Gold : Rs. 44610

24ct Gold : Rs. 48670

Silver Price : Rs. 76100

चंडीगढ़

22ct Gold : Rs. 46000

24ct Gold : Rs. 50000

Silver Price : Rs. 71600

चेन्नई

22ct Gold : Rs. 45200

24ct Gold : Rs. 49310

Silver Price : Rs. 76100

कोयंबटूर

22ct Gold : Rs. 45200

24ct Gold : Rs. 49310

Silver Price : Rs. 76100

दिल्ली

22ct Gold : Rs. 46000

24ct Gold : Rs. 50000

Silver Price : Rs. 71600

हैदराबाद

22ct Gold : Rs. 44610

24ct Gold : Rs. 48670

Silver Price : Rs. 76100

जयपुर

22ct Gold : Rs. 46000

24ct Gold : Rs. 50000

Silver Price : Rs. 71600

कोच्चि

22ct Gold : Rs. 44610

24ct Gold : Rs. 48670

Silver Price : Rs. 71600

कोलकाता

22ct Gold : Rs. 45990

24ct Gold : Rs. 49650

Silver Price : Rs. 71600

लखनऊ

22ct Gold : Rs. 46000

24ct Gold : Rs. 50000

Silver Price : Rs. 71600

मंगलुरु

22ct Gold : Rs. 44610

24ct Gold : Rs. 48670

Silver Price : Rs. 71600

मुंबई

22ct Gold : Rs. 44910

24ct Gold : Rs. 45910

Silver Price : Rs. 71600

मैसूर

22ct Gold : Rs. 44610

24ct Gold : Rs. 48670

Silver Price : Rs. 71600

नागपुर

22ct Gold : Rs. 44910

24ct Gold : Rs. 45910

Silver Price : Rs. 71600

नासिक

22ct Gold : Rs. 44910

24ct Gold : Rs. 45910

Silver Price : Rs. 71600

पटना

22ct Gold : Rs. 44910

24ct Gold : Rs. 45910

Silver Price : Rs. 71600

पुणे

22ct Gold : Rs. 44910

24ct Gold : Rs. 45910

Silver Price : Rs. 71600

सूरत

22ct Gold : Rs. 47180

24ct Gold : Rs. 49170

Silver Price : Rs. 71600

वडोदरा

22ct Gold : Rs. 47180

24ct Gold : Rs. 49170

Silver Price : Rs. 71600

विजयवाड़ा

22ct Gold : Rs. 44610

24ct Gold : Rs. 48670

Silver Price : Rs. 76100

विशाखापट्टनम

22ct Gold : Rs. 44610

24ct Gold : Rs. 48670

Silver Price : Rs. 76100