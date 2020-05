Gold Rate In India: सोने के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) की ओर से सोमवार शाम किए गए एक ट्वीट के मुताबिक 24 कैरट सोने का भाव 4579 रुपये प्रति ग्राम था. IBJA के मुताबिक सोमवार शाम में 22 कैरट सोना का भाव 4408 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरट सोना का भाव 3648 रुपये प्रति ग्राम था. Also Read - Gold Rate today 11 May: सोना के भाव में गिरावट तो चांदी हुई महंगी, जानिए अपने शहर में दाम

मंगलवार को दिन में इसी भाव पर कारोबार हो रहा है. कमोडिजी बाजार से शाम में भाव अपडेट होता है, जो आज शाम से या फिर अगले दिन से प्रभावी होता है. यह सोना का खुदरा भाव है.

दरअसल, सोमवार को कमजोर वैश्विक संकतों के कारण सोना के वायदा भाव में मामूली गिरावट देखी गई थी. सोना 0.05 प्रतिशत गिरकर 45,789 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ गया था. वहीं चांदी की कीमत में मामूली तेजी दर्ज की गई थी. सोमवार को वायदा बाजार में चांदी भाव 0.57 प्रतिशत चढ़ गया.

अगर आप आम ग्राहक हैं तो आपको IBJA की ओर बताए गए भाव पर ज्वेलरी खरीदने पर अलग से मेकिंग चार्ज और 3 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना होगा.

सोमवार को सोना के भाव में गिरावट की वजह विदेश से कमजोर रुख के बाद प्रतिभागियों ने बिकवाली रही. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून डिलीवरी के लिए सोने की कीमत 23 रुपये या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 45,789 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई थी. इसी तरह अगस्त डिलीवरी के लिए सोना 49 रुपये या 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 45,008 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ गया था. न्यूयॉर्क में सोने का भाव 0.42 प्रतिशत गिरकर 1,706.70 डॉलर प्रति औंस पर था.