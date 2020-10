Today Gold Rate 12 Oct: त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही सोने की कीमत (Sone Ka Aaj Ka Bhav) में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सोने की कीमत (Gold Rate) में आज फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई. ‘इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन’ की वेबसाइट के मुताबिक खुदरा बाजार में आज शुरुआती दौर में सोने की कीमत 51225 (प्रति 10 ग्राम) रही. वहीं, 22 कैरेट (प्रति 10 ग्राम) सोने की शुरुआती कीमत 46920 रही. जबकि इससे पहले के कारोबारी सत्र में सोना 50878 पर बंद हुआ था. यानी 50 हजार तक आने के बाद सोना एक बार फिर 51 हजार तक पहुंच चुका है. Also Read - Gold Price Today 13 October: तेजी के बाद सोना फिर सस्ता- जानें कीमतों में कितना हुआ बदलाव? क्या है आज का रेट...

आइये जानते हैं कि देश के किस शहर में सोना सबसे सस्ता मिल रहा है. Goodreturns वेबसाइट के अनुसार, मुंबई में 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 50,820 रुपये (Mumbai Me Sone ka aaj ka Bhav) है. वहीं, पटना भी सोने के 10 ग्राम की कीमत 50,820 (Patna Me Sone ka aaj ka Bhav) ही है. वहीं, महाराष्ट्र के एक और शहर पुणे में सोने के आज की कीमत की भी 50,820 ही है. वहीं, इन तीनों शहरों में 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 49,820 रही. Also Read - Gold Price Today 12 October 2020: एक साल में सोने ने दिया 25% तक का रिटर्न, क्या कमजोर होते सोने में निवेश का है सही समय, जानें ताजा भाव

दिल्ली में सोना सबसे महंगा मिल रहा है. दिल्ली में सोने के 10 ग्राम की कीमत 54,330 (Delhi Me Sone ka aaj ka Bhav) है. वहीं, दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 49,800 है. दिल्ली के लखनऊ (Lucknow Me Sone ka aaj ka Bhav) और जयपुर (Jaipur Me Sone ka aaj ka Bhav) में भी 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना इसी कीमत पर बिक रहा है. वहीं, इन तीनों जगहों पर 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 49 हजार 800 है. Also Read - आज से सस्ता Gold खरीदने का मौका दे रही मोदी सरकार, जानें कहां, किस रेट पर और कैसे खरीद सकेंगे

बता दें कि बीते 28 सितंबर को सोने की कीमत इस महीने में सबसे कम रही. इस दौरान सोने की शुरुआती कीमत 49739/ 10 ग्राम रही (Aaj ke Sone Ka Bhav) जो बीते 1 महीने में सबसे कम थी, वहीं बाजार बंद होने के दौरान भी यह मामूली बढ़त के साथ 49757 पर बंद हुआ था. हालांकि सोने की कीमत अभी 51 हजार से ऊपर है, लेकिन इस पीले धातू की कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद से अब तक इसके भाव में 5000 रुपये से ज्यादा तक की कमी आई है. .

शहर 22 कैरेट 24 कैरेट

मुंबई 49,820 50,820

पटना 49,820 50,820

नागपुर 49,820 50,820

पुणे 49,820 50,820

जयपुर 49,800 54,330

लखनऊ 49,800 54,330

नई दिल्ली 49,800 54,330

बेंगलुरु 48,150 52,530

हैदराबाद 48,870 53,310

चंडीगढ़ 48,500 51,300

अहमदाबाद 49,820 51,230

केरल 47,250 51,550

(रेट Goodreturns वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम सोने की है)