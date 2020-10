Gold Price Today 14 October 2020: सोने की कीमत (Gold Price Today) में एक बार फिर कमी आई है और यह 50 हजार पर पहुंच गई है. बुधवार को सोने की शुरुआती कीमत 50617 रही. बीते कारोबारी सत्र में भी सोने की कीमत (Sone Ka Aaj Ka Bhav) में मामूली गिरावट दर्ज की गई थी. वहीं, चांदी की कीमत में 400 से अधिक कमी आई थी. ‘इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन’ की वेबसाइट के मुताबिक खुदरा बाजार में बुधवार को 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की शुरुआती कीमत 50617 रही. वहीं, चांदी की शुरुआती कीमत 60314 रही और उसमें तेजी दर्ज की गई. वहीं, 22 कैरेट सोने की शुरुआती कीमत 46360 रही. Also Read - Fact Check: साल 2035 तक दुनिया से खत्म हो जाएगा Gold, जानें वायरल खबर का सच...

वहीं, बीते मंगलवार को शुरुआती दौर में सोने की कीमत 51034 (प्रति 10 ग्राम) रही वहीं, बाजार बंद होने के समय यह 51147 (प्रति 10 ग्राम) पर पहुंच गया. वहीं चांदी की कीमत में 400 रुपये से अधिक की कमी देखी गई. बाजार खुलने पर चांदी की कीमत 62628 (प्रति/किलोग्राम) थी जो बंद होने के समय 62188 (प्रति/किलोग्राम) रही. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत की बात की जाए तो 46747 (प्रति 10 ग्राम) पर बाजार खुला और 46851 (प्रति 10 ग्राम) पर बंद हुआ. इससे पिछले कारोबारी सत्र में भी सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई थी. सोना की कीमत 51225 (प्रति 10 ग्राम) रुपये के साथ बाजार खुला था और 51156 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर बंद हुआ था.

बीते हफ्ते सोने की कीमत हालांकि कुछ और सस्ती थी और यह 50 हजारी बना हुआ था. बीते शुक्रवार को बाजार 50718 पर खुला था और यह मामूली बढ़त के बाद 50878 पर बंद हुआ था. बता दें कि 6 अक्टूबर के बाद पहली बार सोना 51 हजार के पार चला गया है.

उधर, कमजोर वैश्विक रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 133 रुपये की गिरावट के साथ 51,989 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. तीन सत्रों की तेजी के बाद यह गिरावट आई है. इससे पूर्व के कारोबारी सत्र में सोना 52,122 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. चांदी 875 रुपये गिर कर 63,860 रुपये प्रति किलोग्राम पर टिकी. पिछले दिन बंद भाव 64,735 रुपये था.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1,919 डॉलर प्रति औंस पर नरम था और चांदी 24.89 डॉलर प्रति औंस पर लगभग पिछले स्तर पर बनी हुई थी. एचडीएफसी सिक्युरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ‘डॉलर में सुधार और अमेरिकी प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद में शेयर बाजार की मजबूती से सोने पर दबाव बना रहा.’

बता दें कि बीते 28 सितंबर को सोने की कीमत कुछ समय में सबसे कम रही. इस दौरान सोने की शुरुआती कीमत 49739/ 10 ग्राम रही (Aaj ke Sone Ka Bhav) जो बीते 1 महीने में सबसे कम थी, वहीं बाजार बंद होने के दौरान भी यह मामूली बढ़त के साथ 49757 पर बंद हुआ था. हालांकि सोने की कीमत अभी 51 हजार से ऊपर है, लेकिन इस पीले धातू की कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद से अब तक इसके भाव में 5000 रुपये से ज्यादा तक की कमी आई है. .