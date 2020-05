Gold Rate In India: खुदरा बाजार में सोने के भाव में आज भी तेजी बरकरार है. गुरुवार की तुलना में आज यानी शुक्रवार को सोने के भाव में करीब 500 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी देखी गई. इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने आज का भाव जारी कर दिया है. आज सुबह सोने का भाव 46791 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि गुरुवार शाम में 10 ग्राम सोना का भाव 46322 रुपये था. Also Read - Gold Rate Today 14 May: सोने के भाव में तेजी, जानिए आपके बाजार में क्या है अभी का रेट

इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज चांदी के भाव में अच्छी तेजी है. शुक्रवार को चांदी 44735 रुपये किलो बिक रहा है जबकि गुरुवार को इसका भाव 42985 रुपये किलो था. शुक्रवार को खुदरा बाजार में 22 कैरट सोना का भाव 42861 रुपये प्रति 10 ग्राम है. Also Read - Gold Rate Today: खुदरा बाजार में इतने रुपये प्रति 10 ग्राम है सोना, यहां जानिए अभी का भाव

उधर, बुधवार को मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने ताजा सौदों की लिवाली की जिससे वायदा बाजार में सोना का भाव बढ़ गया. बुधवार को सोना 23 रुपये बढ़कर 45,648 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून डिलीवरी के लिए सोने की कीमत 23 रुपये या 0.05 प्रतिशत की तेजी के साथ 45,648 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई जिसमें 12,966 लॉट के लिए कारोबार हुआ.