Gold Price Today 09 May 2021: सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी आई है. शादियों के सीजन में आम तौर पर सोने और चांदी की कीमत (Gold Rate Today) में काफी तेजी आ जाती है. हालांकि इस बार कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण शादियां कम हो रही हैं. यही कारण है कि सोने-चांदी कीम कीमतों ने रफ्तार नहीं पकड़ी है. सोने की कीमत में तेजी आई है हारांकि Gold अपने ऑल टाइम हाई से काफी सस्ता बिक रहा है. सोना फिलहाल अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 8500-9 हजार रुपये (Gold Become Nine Thousand Rupees Cheaper Than Record High) सस्ता है. अगस्त 2020 में 10 ग्राम Gold की कीमत (10 Gram Gold Price Today) 56 हजार रुपये के पार पहुंच गई थी. लेकिन मौजूदा समय की बात की जाए तो सोने की कीमत (Gold rate Today) फिलहाल 46-47 हजार रुपये के बीच है. Also Read - Gold Rate Today 14 May 2021: अक्षय तृतीया से पहले आज इतना सस्ता हुआ सोना, जानिए 10 ग्राम गोल्ड का रेट

इंडियन बुलियान एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट के अनुसार, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत बीते कारोबारी सत्र यानी शुक्रवार को बाजार खुलने के समय 47,697 थी जो बंद होने के समय 47,757 पर पहुंच गया. गुरुवार के रेट से तुलना की जाए तो सोने की कीमतों में कमी देखी गई है. गुरुवार को बाजार खुलने के समय 10 ग्राम गोल्ड का भाव 47,700 था जो बंद होने के समय 47,764 पर पहुंच गया था. वहीं, बीते कारोबारी सत्र में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत (Silver Price Today) 69,905 थी जो बंद होने के समय 70,360 पर पहुंच गई. Also Read - Gold rate today, 12 May 2021: सोने के भावों में गिरावट, जानें- आज किस भाव पर बिक रहा है 10 ग्राम सोना?

मालूम हो कि IBJA यानी इंडियन बुलियान एंड ज्वेलर्स एसोसिएश द्वारा जारी किए गए रेट देश भर में माने जाते हैं. हालांकि इस वेबसाइट पर दिए गए रेट में GST शामिल नहीं किया जाता है. सोना खरीदते-बेचते समय आप IBJA के रेट का हवाला दे सकते हैं. Also Read - Gold price today, 11 May 2021: सोने के खरीदारों के लिए राहत भरी खबर, सोने के भावों में आज नहीं हुआ कोई खास बदलाव

दिल्ली में क्या है सोने की कीमत (Gold Price In Delhi)

बहुमूल्य धातुओं की वैश्विक कीमतों में सुधार के बीच दिल्ली में सोने की कीमत 146 रुपये बढ़कर 47,110 रुपए प्रति दस ग्राम हो गई. HDFC सिक्युरिटीज के अनुसार इससे पिछले सत्र में सोने का भाव 46,964 रुपए पर था. चांदी भी 513 रुपये बढ़कर 70,191 रुपये प्रति किलो हो गई. इससे पिछले दिन चांदी 69,678 रुपये पर बंद इुई थी.

एचडीएफसी सेक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (कॉमोडिटीज) तपन पटेल ने कहा, ‘न्यूयॉर्क जिंस बाजार में सोने में सुधार दर्ज होने के साथ दिल्ली में 24 कैरेट सोने में 146 रुपये की तेजी आई. देश में ‘अक्षय तृतीया’ त्योहार के मौके पर सोने की खरीद को शुभ माना जाता है.’ अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ प्रति औंस 1,834 डॉलर बोला गया, जबकि चांदी 27.20 डॉलर प्रति ओंस पर स्थिर रही. उन्होंने कहा कि डॉलर के कमजोर होने की वजह से शुक्रवार को पिछले दो कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया.

सबसे सस्ता सोना कहां (Kahan Mil Raha Sabse Sasta Sona)

उधर, Goodreturns वेबसाइट के अनुसार, मुंबई, पुणे (Pune Gold Price), नासिक, नागपुर और पटना (Patna Gold Price) में सोना अभी सबसे सस्ता मिल रहा है. यहां 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 46,090 रुपये है.