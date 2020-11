Gold Price Today 15 November: अगस्त में अपने सर्वोच्च दाम में पहुंचने के बाद से सोने चादी के भाव में गिरावट जारी है. अगस्त के पहले सप्ताह में सोना 56 हजार रुपये प्रति दस ग्राम के भाव तक पहुंच गया था लेकिन बाद में बाजार में कमजारी के चलते इसके भाव में गिरावट शुरू हो गई थी. दिवाली (Gold Price On diwali) और धनतेरस (Gold Price on Dhanteras) में भी सोने के दाम (Aaj ka sone ka Bhav) में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई. अब जब दिवाली (Diwali 2020 ) के समय सोने (Sasta Gold) के दाम में बढ़ोतरी की उम्मीद थी लेकिन सोने चांदी (Sone Chandi ka Bhav) के दाम में इस दौरान भी उतार चढ़ाव बना रहा. त्यौहारों के समय भी सोने के भाव में गिरावट (Gold Price fall) दर्ज की गई. Also Read - gold price today 14 nov: दिवाली पर सोना-चांदी हुआ सस्ता, जानें 10 ग्राम Gold का क्या है ताजा भाव...

ऊंची कीमतें तथा कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक दिक्कतों ने इस बार धनतेरस और दिवाली (Diwali 2020) में भी सर्राफा बाजार में चमक फीकी रही. दिवाली से पहले धनतेरस के दूसरे दिन शुक्रवार को सोना और चांदी (Gold Silver Price) की बिक्री में लगभग 35 प्रतिशत तक गिरावट आई. उपभोक्ताओं ने इस बार ज्यादातर खरीदारी ऑनलाइन (Gold shoping on Online) करने में दिलचस्पी दिखाई. Also Read - चेन्नई एयरपोर्ट पर ऐसे पकड़ में आया सोना तस्कर, रैकेट का भंडाफोड़- पांच गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि ज्यादातर खरीदारी हल्के आभूषणों, सिक्कों और कीमती धातुओं तक सीमित रही. इसका कारण लोगों की क्रयशक्ति में कमी आना और सोने की कीमतें अधिक होना रहा. Also Read - Gold Price in Dhanteras: धनतेरस पर बाजारों में लौटी रौनक, गिरते दाम से सोने की बढ़ी बिक्री, आप भी उठाएं फायदा

कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से अधिकांश ग्राहकों ने पहले से ही ऑर्डर बुक कर दिया था और वे वैवाहिक गहनों की शुक्रवार को डिलिवरी लेते नजर आये. कुछ ग्राहकों ने सुरक्षा को लेकर तनिष्क और मेलोरा जैसे ब्रांडों से ऑनलाइन खरीदारी को तरजीह दी. कारोबारियों ने बताया कि जो लोग कीमती धातु खरीदने में सक्षम नहीं थे, उन्होंने स्टील के बर्तनों की खरीदारी की.

मुंबई के सर्राफा बाजार में यूटी झवेरी के कुमार जैन ने कहा कि सुबह से काफी संख्या में लोग आ रहे हैं और ज्यादातर लोग शादी से संबंधित आभूषण, सिक्के और चांदी के बर्तन खरीद रहे हैं.

इस साल सोने ने सबसे ऊंचे स्तर तक गया है. यह पीली धातु विदेशों में 2085 डालर प्रति औंस और भारत में जिंस एक्सचेंज में 56,400 रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंच गयी लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भाव नीचे आ गये हैं.

दीवाली और धनतेरस के मौके पर त्योहारी मांग बढ़ने के कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत 241 रुपये बढ़कर 50,425 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गयी. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इसकी जानकारी दी. इससे पहले बृहस्पतिवार को सोना 50,184 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. इसी तरह चांदी की कीमत भी 161 रुपये की तेजी के साथ 62,542 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. इससे पहले बृहस्पतिवार को चांदी 62,381 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी.