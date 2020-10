Gold Price Today 15 October 2020: अगस्त के दूसरे सप्ताह से सोने के दाम में गिरावट (Gold prices fall drastically) जारी है. पिछले सप्ताह एक दिनों की तेजी के बाद अब दो दिन से सोने चांदी (Gold Silver Price Today) के दामें तेजी गिरावट जारी है. बुधवार को भी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने(Gold Silver Price News) के दामें 600 रुपये से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. विशेषज्ञों का मानना है कि अभी खरीदारों और निवेशकों के पास खरीदारी का अच्छा मौका है, लेकिन अक्टूबर माह के अंत और नवंबर माह के दो सप्ताह तक सोने में त्योहारों के चलते तेजी (Gold prices started rising before festivals) आएगी. कुछ लोगों का मानना है कि नवंबर में सोना (Gold Price in November) अगस्त के अपने सर्वोच्च दाम 56254 रुपये प्रति दस ग्राम के भाव को पार करके 60 हजार रुपये प्रति दस ग्राम के भाव पर पहुंच सकता है. बता दें कि सोना अब तक पांच हजार रुपये सस्ता हो चुका है जबकि वहीं चादं के भाव 15 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक कम हो चुके हैं. सोने (Gold Price Hike) और चांदी के आभूषणों की चाह रखने वालों के लिए खरीदारी का एक बेहतर और शानदार मौका है. वहीं सोना एक सुरक्षित निवेश के लिए भी जाना जाता है इसलिए अगर आप अभी सोने में निवेश करते हैं तो आने वाले चार से पांच महीनें में यह आपको भारी मुनाफा दे सकता है. सोने के दाम में कमजरो का एक सबसे बड़ा कारण रुपये का लगातार मजबूत होना भी है. Also Read - Gold Price Today 14 October 2020: सस्ता होने के साथ एक बार फिर 50 हजारी बना सोना, जानियें क्या है आज Gold की कीमत

रुपये के मूल्य में डॉलर के मुकाबले सुधार आने के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गयी. इस बहुमूल्य धातु की कीमत 631 रुपये की गिरावट के साथ 51,367 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई. Also Read - Fact Check: साल 2035 तक दुनिया से खत्म हो जाएगा Gold, जानें वायरल खबर का सच...

मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने ताजा सौदों की लिवाली की जिससे वायदा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 136 रुपये मजबूत होकर 50,381 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर का सोना वायदा भाव 136 रुपये यानी 0.27 प्रतिशत बढ़कर 50,381 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. इस अनुबंध में 14,802 लॉट के लिये कारोबार किया गया. Also Read - Sell Your Gold For Cash: ज्वैलर्स नहीं इन कंपनियों को सीधे बेचिए सोने के पुराने गहने, मिलेंगे शानदार भाव

बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा ताजा सौदों की लिवाली के कारण सोना कीमतों में तेजी आई. न्यूयार्क में सोना 0.46 प्रतिशत बढ़कर 1,903.40 डालर प्रति औंस हो गया.

इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 51,998 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. चांदी भी 1,681 रुपये गिरकर 62,158 रुपये प्रति किलोग्राम पर टिकी. पिछले दिन बंद भाव 63,839 रुपये था. स्थानीय सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 325 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव 1000 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी लिये रहे.

हाजिर व्यापार में सोना ऊंचे में 51750, नीचे में 51500 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी ऊंचे में 60550 एवं नीचे में 60450 रुपये प्रति किलोग्राम बिकी. मूल्यवान धातुओं के औसत भाव (बिना जीएसटी) इस प्रकार रहे: सोना 51725 रुपये प्रति 10 ग्राम. चांदी 60500 रुपये प्रति किलोग्राम. चांदी सिक्का 725 रुपये प्रति नग.

इस बीच, अमेरिकी मुद्रा में कमजोरी को देखते हुए इसके मुकाबले रुपया बुधवार को चार पैसे की तेजी के साथ 73.31 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना मामूली लाभ के साथ 1,896 डॉलर प्रति औंस हो गया जबकि चांदी 24.16 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित बना रहा.