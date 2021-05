Gold Price Today 16 May 2021: सोने के भाव में पिछले करीब 10 दिन से अच्छी-खासी तेजी है. शादी विवाह के सीजन में वैसे भी सोने की मांग थोड़ी बढ़ जाती है. ऐसे में संभवत: मांग बढ़ने के कारण ये तेजी देखी जा रही है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 5 मई के बाद से ही खुदरा बाजार में 24 कैरट सोने का भाव 47 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर बना हुआ है. बीते शुक्रवार को 10 ग्राम 24 कैरट सोने का भाव 47757 रुपये था. बीते शनिवार को हाजिर बाजार में भी सोना 47 हजार रुपये के पार पहुंच गया. सोने के भाव में तेजी का असर चांदी के भाव पर भी पड़ा. चांदी भी लगातार 70 हजार रुपये किलो से ऊपर बना हुआ है. Also Read - Gold Price Today 15 May 2021: सोने-चांदी की कीमत कम हुई या आई तेजी? जानें आपके बाजार में क्या है 10 ग्राम Gold का ताजा भाव

बहुमूल्य धातुओं की वैश्विक कीमतों में सुधार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोने की कीमत 146 रुपए बढ़कर 47,110 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई. एचडीएफसी सिक्युरिटीज के अनुसार इससे पिछले सत्र में सोने का भाव 46,964 रुपए पर था. चांदी भी 513 रुपए बढ़कर 70,191 रुपये प्रति किलो हो गई. इससे पिछले दिन चांदी 69,678 रुपये पर बंद इुई थी. Also Read - Gold Price Today 10th May 2021: फिर 50 हजार के पार जाएगा सोना! जानिए आपके शहर में आज कितना रहेगा भाव

एचडीएफसी सेक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (कॉमोडिटीज) तपन पटेल ने कहा, ‘‘न्यूयॉर्क जिंस बाजार में सोने में सुधार दर्ज होने के साथ दिल्ली में 24 कैरेट सोने में 146 रुपये की तेजी आई. देश में ‘अक्षय तृतीया’ त्यौहार के मौके पर सोने की खरीद को शुभ माना जाता है.’’अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ प्रति औंस 1,834 डॉलर बोला गया जबकि चांदी 27.20 डॉलर प्रति ओंस पर स्थिर रही. उन्होंने कहा कि डॉलर के कमजोर होने की वजह से शुक्रवार को पिछले दो कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया. Also Read - Gold Price Today 09 May 2021: सोने-चांदी की कीमत में आज फिर गिरावट, कितने कम हुए रेट; जानें आपके बाजार में क्या है 10 ग्राम Gold का ताजा भाव

उधर, मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने ताजा सौदों की लिवाली की जिससे स्थानीय वायदा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 104 रुपये की तेजी के साथ 47,542 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून महीने की डिलिवरी के लिये सोने की कीमत 104 रुपये यानी 0.22 प्रतिशत की तेजी के साथ 47,542 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. इसमें 7,560 लॉट के लिये कारोबार हुआ.

बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा ताजा सौदों की लिवाली के कारण सोना वायदा कीमतों में तेजी आई. वैश्विक स्तर पर न्यूयार्क में सोने की कीमत 0.50 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,833.20 डॉलर प्रति औंस हो गया.