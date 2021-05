Gold price today, 19 May 2021: 14 मई के बाद से सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. इस समय शादियों का सीजन चल रहा है जिससे सोने के मांग बढ़ी है. जिसकी वजह से सोने के भावों में उछाल आया है. लेकिन कोविड की दूसरी लहर की वजह से सोने की मांग उस तरह से नहीं बढ़ रही है जैसा सामान्य परिस्थितियों में देखी जाती थी. आज सोने के भावों में 310 रुपये का उछाल आते हुए दिखाई दिया है. अगर आप 22 कैरेट सोना खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको 45,640 रुपये प्रति 10 ग्राम देना होगा. वहीं, 24 कैरेट सोने के लिए ग्राहक को 46640 रुपये देने होंगे. वहीं, मई के पहले पखवाड़े में सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई थीं. Also Read - Gold rate today, 18 May 2021: आज सोने के भावों में हुआ बदलाव, यहां जानिए- आज क्या हैं सोने के ताजा रेट?

सोने की कीमतों में बढ़ोतरी 14 मई के बाद आई है. उसके पहले या तो कीमतों में गिरावट देखी गई थी या स्थिर बनी हुई थी. शादियों का सीजन शुरू होने के बाद मांग बढ़ोतरी देखी जा रही है. Also Read - Explained: क्या सोना खरीदने का यह है सही समय, यहां जानिए सब कुछ जो आपके लिए है जरूरी

जानिए- अपने शहर में आज क्या हैं सोने के रेट? Also Read - Gold price today 17 May 2021: देश के कई शहरों में सोना 50,000 रुपये के पार, जानिए- आज क्या हैं ताजा भाव

मुंबई सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने के दाम 45,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं, त 24 कैरेट सोने के रेट 46,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोले जा रहे हैं.

पुणे में 22 कैरेट सोने के रेट 45,640 रुपये और 24 कैरेट सोने के रेट 46,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोले जा रहे हैं.

नागपुर में 22 कैरेट सोने के रेट भी वहीं हैं जो मुंबई और पुणे में हैं.