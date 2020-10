Gold Rate Today 19 October 2020: सोने के भाव (Gold Rate) लगातार नीचे गिर रहे हैं. कई सालों बाद सोने के दाम में इतनी गिरवाट आई है. लगभग पिछले नौ सप्ताह से सोने के दाम में गिरावट जारी है. अब तक सोना अगस्त के अपने सर्वोच्च प्राइस से लगभग 5500 रुपये तक सत्ता हो चुका है. अगस्त के पहले सप्ताह में सोने के भाव 56 हजार रुपये प्रति दस ग्राम को भी पार कर गए थे लेकिन अगस्त के ही चौथे सप्ताह से सोने में गिरावट आनी शुरू हो गई थी. सितंबर माह में अगस्त के भाव से 6 हजार रुपये तक गिरवाट पहुंच गई थी लेकिन फिर सोने चांदी के भाव में कुछ तेजी देखने को मिली हालांकि भाव में यह बढ़ोतरी अगस्त के बराबर नहीं थी. बाजार के विशेषज्ञों की मानें तो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में सोने के दाम अभी और गिर सकते हैं. लेकिन दिवाली के समय सोने में तेजी आ सकती है. अगर आप सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी करना चाहते हैं तो अगले 20-25 दिन आपके फायदे के हो सकते हैं क्योंकि इस समय सोने में ग्राहकों को भारी डिस्काउंट ऑफर (Discount on gold in india)भी मिल रहे हैं. Also Read - Gold Price Today 18 October 2020: सोने-चांदी की बढ़ी चमक, दशहरे तक इतने ऊपर जा सकते हैं सोने के दाम, जानें आज का भाव

कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर में छाए आर्थिक मंदी के बादल और कमजोर व्यापार की वजह से लगातार सोने के दाम में बदलाव हो रहा है. पिछले दो महीनें लगभग पांच हजार रुपये तक सोने के दाम कमजोर हो चुके हैं. इतना ही नहीं सोने के दाम में गिरावट की एक बड़ी वजह कमजोर मांग भी है. सोने के गिरते दाम की वजह से लोग अभी सोने में निवेश नहीं कर रहे हैं. निवेशकों को सोने के दाम में और गिरावट आने कि उम्मीद है इसलिए लोग अभी निवेश और खरीदारी दोनों से ही बच रहे हैं. लेकिन हम आपको बता दें कि यह सोने में निवेश करने आपके लिए एक बेहतर मौका हो सकता है.

Name 1 Gram

Gold 24 Karat (Rs ₹) 5,210

Gold 22 Karat (Rs ₹) 4,776

Gold 20 Karat (Rs ₹) 4,342

Gold 18 Karat (Rs ₹) 3,908

Gold 16 Karat (Rs ₹) 3,473

Gold 14 Karat (Rs ₹) 3,039

नवरात्रि आते ही त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है. अब अक्टूबर से लेकर नवंबर में त्यौहारों की भरमार रहेगी और ऐसे में सोने की मांग भी बढ़ेगी और इसका साफतौर पर असर दाम पर देखने को मिलेगा. इसलिए बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में सोने के दाम में तेजी देखी जा सकती है इसलिए अभी सोने में निवेश करने का एक अच्छा मौका है जोकि आगे आने वाले चार से पांच महीने में भारी मुनाफा देगा.

Name 10 Gram

Gold 24 Karat (Rs ₹) 52,100

Gold 22 Karat (Rs ₹) 47,758

Gold 20 Karat (Rs ₹) 43,417

Gold 18 Karat (Rs ₹) 39,075

Gold 16 Karat (Rs ₹) 34,733

Gold 14 Karat (Rs ₹) 30,392

वहीं कुछ जानकारों की मानें तो नवंबर में दीपावली और धनतेरस जैसे बड़े त्योहारों की वजह से सोने की मांग में इजाफा हो सकता जिसके चलते सोने के भाव में काफी बढ़ोतरी आएगी. इसलिए जो लोग सोने के खरीदारी करना चाहते हैं वे कुछ दिन रुक कर अक्टूबर माह के अंत में आभूषणों की खरीदारी कर सकते हैं. बाजार के विशेषज्ञों का अनुमान है कि सोना अगले महीनें काफी लंबी उछाल लगा सकता है. जानकारों की मानें तो सोना 60 हजार रुपये के भाव तक भी पहुंच सकता है.

शुक्रवार को सोने की कीमत 324 रुपये बढ़कर 50,824 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. पिछले दिन के कारोबार में सोना 50,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. चांदी भी 2,124 रुपये के उछाल के साथ 60,536 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 58,412 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी. आज बाजार खुलने पर सोने के दाम में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत में 324 रुपये की तेजी रही. इससे बाजार में चार दिन से जारी गिरावट रुक गई.’’ अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी दर्शाता 1,873 डॉलर प्रति औंस पर और चांदी 23.10 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही. अक्टूबर में फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है जहां एक तरफ सोने के दाम गिर रहे वहीं इस सीजन में ग्राहकों को डिस्काउंट से भी भारी मुनाफा मिल सकता है.