Gold/Silver Price Today 19 September: त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ-साथ सोने-चांदी (Today Gold Rate) के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. भारतीय बाजारों के बीते पांच दिन का आंकड़े पर नजर डालें तो पता चलेगा कि इस हफ्ते सोने के भाव (Gold Rate In My City) में तेजी देखी गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिशन (Indiabulls Jewellers Association) के मुताबिक शुक्रवार यानी कारोबार के अंतिम दिन 24 कैरेट (Gold Rate 19 September) सोने के 10 ग्राम की कीमत 51,620 रही. Also Read - Gold Prices Today 19 Sepetember 2020: सोने के भाव में आई तेजी, प्रति दस ग्राम के लिए देने होंगे इतने रुपये, जानें नया भाव

बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत (सोमवार 14 सितंबर) में सोना 51349 पर था (Sone ka bhav) और मंगलवार को बढ़कर 51893 पर पहुंच गया. वहीं, बुधवार को कीमत में थोड़ी नरमी देखी गई और यह 51797 पर आ गया. गुरुवार को इसकी कीमत में थोड़ी और कमी आई और यह 51511 पर पहुंच गया. बता दें कि बीते महीने सोने की कीमत रिकॉर्ड 56,200 तक पहुंच गई थी, और इसमें अब तक 5000 से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है. Also Read - Gold Price Today 18 September 2020: सोने में आई इस सप्ताह की सबसे ज्यादा गिरावट, वीकेंड में और होगा कमजोर! जानें आज का भाव

वहीं, चांदी की कीमत (Silver Price Today) में भी इस हफ्ते काफी तेजी देखी गई. सोमवार 14 सितंबर को चांदी के एक किलोग्राम की कीमत 65223 थी, जो शुक्रवार यानी हफ्ते के आखिरी दीन बढ़कर 65905 प्रति किलोग्राम (Silver Price) हो गई. बता दें कि अक्टूबर के महीने में कई त्योहार हैं और नवंबर से शादियों का सीजन शुरू होन रहा है. जानकारों को मानना है कि कीमतों में फिर से तेजी आएगी. Also Read - Gold Price Today 17 September 2020: इतने रुपये तोले के आसपास बना हुआ है सोना, जानिए आज कैसा रहेगा बाजार का रुख

शहर 22 कैरेट सोना 24 कैरेट सोना

चेन्नई 49,380 53,860

मुंबई 50,340 51,340

नई दिल्ली 50, 160 54,720

पुणे 50,340 51,340

अहमदाबाद 50,340 53,740

पटना 50,340 51,340

चंडीगढ़ 49,810 52,510

जयपुर 50,160 54,720

लखनऊ 50,160 54,720

नासिक 50,340 51,340

(सोने की कीमत प्रति/10 ग्राम है)