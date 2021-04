Gold Price Today 2 April 2021, Aaj Ka Sone Ka bhav, Sona-Chandi Ka Rate, Gold price in Indore: इस महीने देश में शादियों का मुहूर्त शुरू होने से पहले एक बार फिर सोने के भाव में तेजी का रुख है. गुरुवार को सोने और चांदी के भाव में अच्छी तेजी देखी गई है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने के भाव (Gold Price In Delhi) में 881 रुपये प्रति तोले की तेजी देखी गई, वहीं इंदौर में इसके भाव में 810 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई. Also Read - रिकॉर्ड ऊंचाई से 11,500 रुपये घटे हैं सोने के भाव, दाम बढ़ने की उम्मीद में निवेशक कर रहे हैं खरीदारी!

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिशन के मुताबिक गुरुवार को 24 कैरट 10 ग्राम सोने का भाव 44917 रुपये प्रति 10 रहा. वहीं 22 कैरट सोने का भाव 41146 रुपये रहा. Also Read - Gold price today, 25 March 2021: 149 रुपये टूटा सोना, 866 रुपये फिसली चांदी, जानिए- आज क्या 10 हैं 10 ग्राम सोने के रेट

दरअसल, वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं में भारी सुधार के बाद दिल्ली सर्राफा बाजार में भी सोना 881 रुपये की तेजी के साथ 44,701 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी. पिछले कारोबारी सत्र यानी बुधवार को सोना 43,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. Also Read - Gold price today 12 March 2021: सोने-चांदी में स्थिर कामकाज, जानिए- आज क्या हैं 24 Ct-22Ct 10 ग्राम सोने के रेट

इसके अनुरूप चांदी का भाव भी 1,071 रुपये की तेजी के साथ 63,256 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया. पिछले कारोबारी सत्र यानी बुधवार को चांदी 62,185 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ 1,719 डॉलर प्रति औंस जबकि चांदी 24.48 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही.

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा कि मंदड़ियों की गिरफ्त से निकलने के बाद सोने में तेज सुधार आया है.

उधर इंदौर के हाजिर व्यापार में सोना ऊंचे में 46,590, नीचे में 46,400 रुपये प्रति 10 ग्राम एवं चांदी ऊंचे में 65,800 व नीचे में 65,450 रुपये प्रति किलोग्राम बिकी. मूल्यवान धातुओं के औसत भाव (बिना जीएसटी) इस प्रकार रहे.

सोना 46,530 रुपये प्रति 10 ग्राम.

चांदी 65,700 रुपये प्रति किलोग्राम.

चांदी सिक्का 750 रुपये प्रति नग.

(इनपुट भाषा)