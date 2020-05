Gold Rate Today 20 May: बुधवार को खुदरा बाजार से सोने का भाव आ गया रहा है. इंडिया बुलियन और ज्वैलर्स एसोसिएशन ने आज का रेट जारी कर दिया है. एसोसिएशन के मुताबिक आज सोने के भाव में फिर थोड़ी तेजी है. बुधवार दोपहर में 24 कैरट सोना 47356 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से बिक रहा है. इसी तरह 22 कैरट सोने का भाव 43378 रुपये प्रति 10 ग्राम है. Also Read - Gold Rate Today 19 May: खुलने लगे हैं बाजार, सोने के भाव में गिरावट, जानिए अभी का रेट

चांदी के भाव में भी कल की तुलना में आज तेजी देखी जा रही है. चांदी 48315 रुपये किलो है जबकि मंगलवार शाम में खुदरा बाजार में यह 46800 रुपये किलो बिक रहा था. Also Read - Gold Rate Today 18 May: सोने के भाव में भारी तेजी, जानिए अभी का रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन हर रोज शाम और सुबह में खुदरा बाजार में सोने और चांदी का भाव जारी करता है. देश के अधिकतर बाजारों में इसी रेट पर कारोबार होता है. Also Read - Gold Price Today: अब तक के सबसे उच्च स्तर पर सोना, 51000 को कर सकता है पार, जानें विशेषज्ञों की राय

