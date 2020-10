Gold Price Today 20 October 2020: सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है ऐसे में सोने की कीमत (Aaj Ka Sone Ka Bhav) में लगातार जारी उतार-चढ़ाव से ग्राहक परेशान हो सकते हैं. इन त्योहारी सीजन (Gold Price In Festive Season) में लोग अक्सर सोना खरीदते हैं. जो भी हो हम आपको आज का संभावित भाव बताते हैं. सप्ताह के पहले कारोबादी दिवस सोमवार की बात करें तो बीते दिन सोने का भाव करीब-करीब स्थिर रहा. खुदरा बाजार में 24 कैरट 10 ग्राम सोने का भाव (24Carat Gold Price in Your Market) 51023 रुपये रहा. Also Read - Sell Your Gold For Cash: ज्वैलर्स नहीं इन कंपनियों को सीधे बेचिए सोने के पुराने गहने, मिलेंगे शानदार भाव

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार को सोना 51039 पर खुला और 51023 पर बंद हुआ. वहीं 22 कैरट सोने का भाव (22Carat Gold Price in Your Market) में इसका भाव 46737 पर बंद हुआ. वहीं 18 कैरट सोने का दाम (18Carat Gold Price in Your Market) 38267 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

वैसे खुदरा बाजार से इतर हाजिर बाजार में सोने के भाव (Gold Rate In Future Market) बहुमूल्य धातुओं की वैश्विक कीमतों में तेजी आने के बाद दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 182 रुपये की तेजी दर्शाता 51,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है.

इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 51,558 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. चांदी की कीमत भी 805 रुपये की मजबूती के साथ 63,714 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. पिछले दिन बंद भाव 62,909 रुपये था.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ दर्शाता 1,909 डॉलर प्रति औंस हो गया जबकि चांदी मामूली लाभ के साथ 24.64 डॉलर प्रति औंस हो गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटी) तपन पटेल ने कहा, ‘‘कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले और अमेरिकी प्रोत्साहन पैकेज को लेकर मौजूदा बाजार अनिश्चवितताओं के कारण सोने की कीमतों में तेजी रही. दिन के कारोबार में डॉलर के कमजोर होने से भी सोने में लिवाली बढ़ गई.’’

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के उपाध्यक्ष (जिंस बाजार अनुसंधान) विनीत दमानी का कहना है कि वैश्विक बाजार में सोना अभी 1885-1920 डालर प्रति औंस और भारतीय बाजार में 50,300-50820 रुपये प्रति दस ग्राम के दायरे में घट बढ़ सकता है.