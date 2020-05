Gold Rate Today 21 May: खुदरा बाजार से सोने का ताजा भाव आ गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की ओर से गुरुवार दोपहर से पहले का जो भाव जारी किया गया है उसके मुताबिक 24 कैरट सोना 46986 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से बिक रहा है. बुधवार शाम में यह भाव 47260 रुपये प्रति 10 ग्राम था. आज 22 कैरट सोना 43039 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है. चांदी के भाव में भी थोड़ी नरमी है. गुरुवार को चांदी 47465 रुपये प्रति किलो था. गुरुवार को यह 48315 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था. Also Read - Gold Rate Today 20 May: आज फिर सोने के भाव में तेजी, यह है आपके बाजार का रेट

जानकारों का कहना है कि सोने के भाव में उतार-चढ़ाव का दौरा जारी है. बुधवार को सोने के भाव में तेजी थी जबकि उससे पहले यानी मंगलवार को इसमें थोड़ी थी. सोमवार को तो सोना 48 हजार प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया था.

उधर, मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने ताजा सौदों की लिवाली की जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को सोने की कीमत 220 रुपये की तेजी के साथ 46,610 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ गया.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून डिलिवरी के लिए सोने की कीमत 220 रुपये या 0.1 प्रतिशत की तेजी के साथ 46,610 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. इसमें 11,754 लॉट के लिए कारोबार हुआ.

इसी तरह अगस्त डिलिवरी के लिए सोना 32 रुपये या 0.07 प्रतिशत की तेजी के साथ 46,880 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जिसमें 10,071 लॉट के लिए कारोबार हुआ.

बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों की ताजा लिवाली से मुख्यत: सोना वायदा कीमतों में तेजी आई. वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में सोना 0.42 प्रतिशत बढ़कर 1,753 डॉलर प्रति औंस हो गया.