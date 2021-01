Gold price today 26 January 2021: सोने के भावों में आज (aaj ke sone ke bhav) लगभग स्थिरता देखी जा रही है. यानी सोना कल जिस भाव पर बिक रहा था. आज भी सोने के रेट लगभग वही हैं. कल सोने में मामूली नरमी देखी गई थी. पीटीआई के मुताबिक, सोने के कामकाज में सोमवार को कमजोरी देखी गई. दिल्ली में सोना 141 रुपये की गिरावट के साथ 48,509 रुपये पर पहुंच गया. वहीं, चांदी की चमक बढ़ी है. चांदी 43 रुपये की मामूली तेजी के साथ 66,019 रुपये प्रति किलो पर बोली गई. मालूम हो, पिछले कुछ हफ्तों से सोने के भाव लगातार 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे बने हुए हैं. इस साल जनवरी के शुरुआत में सोने के भाव 51,660 तक पहुंच गए थे, लेकिन अब सोना 48,500 प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है. Also Read - Gold price today 25 January 2021: सोने-चांदी में सीमित दायरे में कामकाज, जानिए- आज किस भाव पर बिक रहा है 10 ग्राम सोना

इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट के मुताबिक, बीते कारोबारी सत्र यानी सोमवार को बाजार खुलने पर 24 कैरेट के 10 ग्राम Gold की कीमत (Sone ka Aaj Ka Bhav) 49,186 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी, जो बाजार के बंद होने के समय 49,416 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोल गया. वहीं, बाजार खुलने पर 1 किलोग्राम चांदी (Silver Price) की कीमत 66,407 रुपये प्रति किलो पर थी, जो कारोबार के अंत में 66,703 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई. Also Read - Gold Price Today 24 January 2021: सोना फिर हुआ सस्ता, चांदी की कीमत में तेजी, जानें आपके शहर में क्या है 10 ग्राम Gold का रेट....

दिल्ली में क्या है सोने की कीमत (Know Gold Price In Delhi) Also Read - Gold price today 22 January 2021: 575 रुपये चढ़ा सोना, 1227 रुपये उछले चांदी के भाव, जानिए- आज क्या हैं 10 ग्राम सोने के रेट

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख कारण दिल्ली सर्राफा बाजार (Gold rates in Delhi) में सोमवार को सोना 263 रुपये की गिरावट के साथ 48,861 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. एचडीएफसी सिक्यूरिटीज ने यह जानकारी दी है. सोने पिछले दिन 48,509 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. चांदी 43 रुपये की मामूली की बढ़त के साथ 66,019 रुपये प्रति किलोग्राम पर बोली गई.

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा कि सर्राफा बाजार स्थिरता की तलाश में है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1853.26 डॉलर प्रति औंस पर बोला गया है. चांदी 25.55 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती हुई देखी गई.

कमजोर मांग से वायदा में घटी सोने की चमक (Gold prices down in weak demand)

कमजोर हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों की कटान की जिससे वायदा कारोबार में सोमवार को सोना 0.3 प्रतिशत की हानि के साथ 48,994 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया.

जानिए- अपने शहर में आज किस भाव पर बिक रहा है सोना (Know gold price in your city)

Goodreturns वेबसाइट के अनुसार, मुंबई, पुणे (Pune Gold Price), नासिक, नागपुर और पटना (Patna Gold Price) में बिना किसी बदलाव के आज 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 49,330 है. वहीं, सबसे महंगे सोने की बात की जाए तो दिल्ली, लखनऊ, जयपुर (Lucknow and Jaipur gold price) में सोना सबसे महंगा मिल रहा है. यहां 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 52,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. हैदराबाद, बेंगलुरु में सोने के रेट 50,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं. अहमदाबाद में सोने की कीमत 50,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं. चंडीगढ़ में सोना 52,190 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोला जा रहा है. सूरत में सोने की कीमतें 50,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं. मैसूर में सोने की कीमतें 50,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं.