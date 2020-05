Gold Rate Today 26 May: तीन दिन की बंदी के बाद मंगलवार को खुदरा बाजार में सोने के भाव में स्थिरता देखी जा रही है. शनिवार और रविवार की बंदी के बाद सोमवार को भी ईद की छुट्टी थी, इस कारण मंगलवार को सोने का भाव जारी किया गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिशन ने 22 मई के बाद आज यानी 26 मई का भाव जारी किया है. Also Read - Gold Rate Today 21 May: सोने के भाव में उतार-चढ़ाव जारी, जानिए अभी का रेट

एसोसिएशन के मुताबिक इस वक्त बाजार में 24 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम 47090 रुपये बिक रहा है. 22 कैरट का दाम 43134 रुपये प्रति 10 ग्राम है. शुक्रवार को खुदरा बाजार में सोना का भाव 47100 रुपये प्रति 10 ग्राम था. वैसे बीते सप्ताह में सोने के भाव में काफी उतार चढ़ाव देखा गया. चांदी के भाव में थोड़ी तेजी है. आज चांदी 47985 रुपये प्रति किलो बिक रहा है.