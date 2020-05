Gold Price Today 28 May: खुदरा बाजार में आज एक बार फिर सोने के भाव में तेजी है. इंडिया बुलियन और ज्वैलर्स एसोसिशन के मुताबिक गुरुवार को खुदरा बाजार में 24 कैरट सोना का भाव 46758 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इसी तरह 22 कैरट सोना का दाम 42830 रुपये प्रति 10 ग्राम है. एक दिन पहले बुधवार को 10 ग्राम 24 कैरट सोने का भाव 46290 रुपये पर बंद हुआ था. आज चांदी के भाव में भी मामूली तेजी है. खुदरा बाजार में चांदी 47735 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. बुधवार को यह 47000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था. Also Read - Gold Price Today 27 May: खुदरा बाजार में सोने के भाव में नरमी, जानिए अभी का रेट

उधर, बुधवार को वायदा बाजार में सोने के भाव में गिरावट देखी गई. विदेश में कमजोरी के रुख के कारण कारोबारियों द्वारा अपने जमा सौदों की कटान करने से वायदा बाजार में बुधवार को सोना 0.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 46,140 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून माह में डिलीवरी वाले सोने की कीमत 182 रुपये या 0.39 प्रतिशत की हानि के साथ 46,140 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई जिसमें 6,045 लॉट के लिए कारोबार हुआ. सोने के अगस्त माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 197 रुपये या 0.42 प्रतिशत की हानि के साथ 46,345 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई जिसमें 12,631 लॉट के लिए कारोबार हुआ. वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में सोने का भाव 0.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,719.70 डॉलर प्रति औंस रह गया.