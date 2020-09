Gold Price Today 28 September 2020: सोने के भाव (Gold Rate) लगातार नीचे गिर रहे हैं. कई सालों बाद सोने के दाम में इतनी गिरवाट आई है. अगस्त के माह में सोने के भाव 56 हजार रुपये प्रति दस ग्राम को भी पार कर गए थे लेकिन अगस्त के ही चौथे सप्ताह से सोने में गिरावट आनी शुरू हो गई थी. सितंबर माह में अगस्त के भाव से 6 हजार रुपये तक गिरवाट आ चुकी है. बाजार के विशेषज्ञों की मानें तो अक्टूबर में सोने के दाम अभी और गिर सकते हैं. इस समय सोने में ग्राहकों को भारी डिस्काउंट ऑफर (Discount on gold in india)भी मिल रहे हैं. Also Read - Gold Price Today 27 September 2020: सोना खरीदने का सही मौका, कीमत फिर 50 हजार से नीचे- जानें आपके शहर में क्या है कीमत....

जानकारों की मानें तो नवंबर में दीपावली और धनतेरस जैसे बड़े त्योहारों की वजह से सोने की मांग में इजाफा हो सकता जिसके चलते सोने के भाव में बढ़ोतरी आएगी. इसलिए जो लोग सोने के खरीदारी करना चाहते हैं वे कुछ दिन रुक कर अक्टूबर माह के अंत में आभूषणों की खरीदारी कर सकते हैं. Also Read - Gold Price Today 26 September 2020: कई दिनों की गिरावट के बाद बढ़े सोने के दाम, जानें अपने सर्राफा बाजार का ताजा भाव

दो दिन से बाजार बंद होने की वजह से सोने के भाव स्थिर बने हुए हैं शुक्रवार को सोने की कीमत 324 रुपये बढ़कर 50,824 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. पिछले दिन के कारोबार में सोना 50,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. चांदी भी 2,124 रुपये के उछाल के साथ 60,536 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 58,412 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी. आज बाजार खुलने पर सोने के दाम में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. Also Read - Gold Price Today 25 September 2020: 50 हजार से इतने नीचे गिरा सोना, लगातार चौथे दिन भाव में आई भारी कमी, खरीदारी का है सही मौका

दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत में 324 रुपये की तेजी रही. इससे बाजार में चार दिन से जारी गिरावट रुक गई.’’ अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी दर्शाता 1,873 डॉलर प्रति औंस पर और चांदी 23.10 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही. अक्टूबर में फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है जहां एक तरफ सोने के दाम गिर रहे वहीं इस सीजन में ग्राहकों को डिस्काउंट से भी भारी मुनाफा मिल सकता है.