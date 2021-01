Gold price today 29 January 2021: गुरुवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने (Sone ka aaj ka bhav) में गिरावट आते हुए दिखाई दी. गुरुवार को सोना 119 रुपये गिरकर 48,182 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया. वहीं, चांदी 146 रुपये गिरकर 65,031 रुपये पर बोली गई. आज भी सोने के भाव अभी तक कल के ही भाव पर बोले जा रहे हैं. सोने-चांदी (Gold silver price) के भावों में गिरावट डॉलर में मजबूती की वजह से देखी गई. इसके अलावा मांग में भी कमजोरी (Weak demand) बनी हुई है. साथ ही वैश्विक बाजारों (Global market) में गिरावट का असर भी देखा जा रहा है. Also Read - Gold price today 28 January 2021: मांग में कमी से सोने-चांदी के भावों गिरावट, जानिए- अपने शहर में 10 ग्राम सोने के रेट

बुधवार को सोना 48,392 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि चांदी के भाव 65,177 रुपये प्रति किलो पर बोले गए थे.

जानकारों का मानना है कि रुपये के मुकाबले डॉलर में मजबूती आने से सोने-चांदी के भावों में कमजोरी देखी जा रही है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,840.79 डॉलर प्रति औंस पर बोला गया, जबकि 25.12 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रहे.

बता दें, पिछले कुछ हफ्तों से सोने के भाव लगातार 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे बने हुए हैं. इस साल जनवरी के शुरुआत में सोने के भाव 51,660 तक पहुंच गए थे, लेकिन अब सोना 48,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है.

जानें- दिल्ली में सोने की कीमत (Gold Price In Delhi)

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना रुपये की गिरावट के साथ 48,183 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोला गया. वहीं, चांदी के भाव 65,031 रुपये प्रति किलोग्राम पर बोली गई.

जानिए- अपने शहर में आज क्या हैं सोने के रेट (Know gold price in your city)

Goodreturns वेबसाइट के मुताबिक, मुंबई, पुणे (Pune Gold Price), नासिक, नागपुर और पटना (Patna Gold Price) में बिना किसी बदलाव के आज 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 48,790 है. वहीं, सबसे महंगे सोने की बात की जाए तो दिल्ली, लखनऊ, जयपुर में सोना सबसे महंगा मिल रहा है. यहां 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 52,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. हैदराबाद, बेंगलुरु में सोने के रेट 49,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं. अमहदाबाद में सोने की कीमत 50,140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं. चंडीगढ़ में सोना 52,00 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोला जा रहा है. सूरत में सोने की कीमतें 50,140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं. मैसूर में सोने की कीमतें 49, 790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं.