Gold Rate Today 29 September 2020: सोने के भाव में लगातार नरमी का रुख है. अब भी 24 कैरट 10 ग्राम सोना 50 हजार से नीचे बना हुआ है. वैसे बाजार के जानकारों का कहना है कि सोने के भाव (Aaj Ka Sone Ka Bhav) में यह नरमी लंबे समय तक नहीं रहेगी. वैश्विक बाजार में बहुमूल्य धातुओं के भाव मे नरमी की वजह से ही स्थानीय बाजार में सोने के भाव (Gold price In Local Market) में नरमी का रुख है. सप्ताह के पहले कारोबारी दिवस सोमवार को खुदरा बाजार में सोने का भाव (Gold Price In Retail Market) 50 हजार से नीचे रहा. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार को 24 कैरट 10 ग्राम सोना 49757 रुपये के भाव पर बंद हुआ. Also Read - देश के इस शहर में सस्ता हो रहा सोना-चांदी, खरीदना चाहते हैं तो जल्दी करें

सोमवार को चांदी के भाव में भी अच्छी नरमी रही. चांदी 58071 रुपये किलो के भाव पर बंद हुआ. खुदरा बाजार में 22 कैरट सोने का दाम 45577 रुपये रहा. ऐसे आने वाले त्योहारों में अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो यह मौका अच्छा हो सकता है. क्योंकि जानकार बार-बार कह रहे हैं कि सोने की यह तेजी बहुत दिनों तक नहीं रहेगी. Also Read - Today Gold Price: 1 महीने में सबसे सस्ता हुआ सोना, जानें क्या है आपके बाजार की कीमत...

उधर, वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं के भाव कमजोर पड़ने से दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने का भाव 194 रुपये गिरकर 50,449 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज मुताबिक पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को सोने का बंद भाव 50,643 रुपये प्रति दस ग्राम रहा था. चांदी के भाव में भी 933 रुपये की गिरावट रही. विदेशों में गिरावट के बाद यहां भी चांदी 933 रुपये गिरकर 59,274 रुपये किलो के भाव पर आ गई. इससे पिछले दिन इसका बंद भाव 60,207 रुपये प्रति किलो रहा था. Also Read - Weekly Gold Price: क्षणिक है सोने के भाव में गिरावट! जानिए इस हफ्ते कैसा रहेगा रेट

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस बाजार) तपन पटेल ने कहा, ‘‘कमजोर रुपये के बावजूद वैश्विक बाजारों से गिरावट के संकेत मिलने से दिल्ली में 24 कैरेट हाजिर सोने का भाव 194 रुपये घट गया.’’ अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया शुरुआती बढ़त गंवाने के बाद कारोबार की समाप्ति पर डॉलर के मुकाबले 18 पैसे गिरकर 73.79 प्रति डॉलर पर बंद हुआ. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों ही मामूली घटकर क्रमश: 1,857 डालर प्रति औंस और 22.70 डालर प्रति औंस के भाव पर बोले गये.

पटेल ने कहा कि निवेशक अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच होने वाली बहस की प्रतीक्षा में हैं, इससे सोने का दाम दबाव में रहा. इसके साथ ही चीन से भी आर्थिक आंकड़ों की प्रतीक्षा है. उन्होंने कहा कि इक्विटी सूचकांक मजबूत होने के कारण डॉलर के कमजोर पड़ने के बावजूद सोने के दाम में नरमी रही.

उधर, हाजिर मांग कमजोर पड़ने के कारण कारोबारियों ने अपने जमा सौदे को कम किया जिससे वायदा बाजार में सोना सोमवार को 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 49,520 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. एमसीएक्स में अक्टूबर महीने में डिलिवरी वाले सोना अनुबंध की कीमत 98 रुपये यानी 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 49,520 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. इसमें 2,370 लॉट के लिये कारोबार हुआ.

सोना के दिसंबर माह में डिलिवरी वाले अनुबंध की कीमत 131 रुपये यानी 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 49,519 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. इसमें 14,348 लॉट के लिये कारोबार हुआ. न्यूयार्क में सोने का भाव 0.38 प्रतिशत गिरकर 1,859.30 डॉलर प्रति औंस रह गया.