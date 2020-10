Gold Price Today 3 October 2020: कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर में छाए आर्थिक मंदी के बादल और कमजोर व्यापार की वजह से लगातार सोने के दाम में बदलाव हो रहा है. पिछले एक महीनें लगभग पांच हजार रुपये तक सोने के दाम कमजोर हो चुके हैं. इतना ही नहीं सोने के दाम में गिरावट की एक बड़ी वजह कमजोर मांग भी है. सोने के गिरते दाम की वजह से लोग अभी सोने में निवेश नहीं कर रहे हैं. निवेशकों को सोने के दाम में और गिरावट आने कि उम्मीद है इसलिए लोग अभी निवेश और खरीदारी दोनों से ही बच रहे हैं. लेकिन हम आपको बता दें कि यह सोने में निवेश करने आपके लिए एक बेहतर मौका हो सकता है. Also Read - Gold Price Today 2 October 2020: 5 दिन में लगातार चौथी बार फिसला सोना,अगले हफ्ते से बढ़ सकते हैं दाम, जाने आज का ताजा भाव

Gold Rate Today in India Accorinding to India Bullion Rates

1 Gram

Gold 24 Karat (Rs ₹) 5,176

Gold 22 Karat (Rs ₹) 4,745

Gold 20 Karat (Rs ₹) 4,313

Gold 18 Karat (Rs ₹) 3,882

Gold 16 Karat (Rs ₹) 3,451

त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है. अक्टूबर से लेकर नवंबर में त्यौहारों की भरमार रहेगी और ऐसे में सोने की मांग भी बढ़ेगी और इसका साफतौर पर असर दाम पर देखने को मिलेगा. इसलिए बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में सोने के दाम में तेजी देखी जा सकती है इसलिए अभी सोने में निवेश करने का एक अच्छा मौका है जोकि आगे आने वाले चार से पांच महीने में भारी मुनाफा देगा.

10Gram

Gold 24 Karat (Rs ₹) 51,760

Gold 22 Karat (Rs ₹) 47,447

Gold 20 Karat (Rs ₹) 43,133

Gold 18 Karat (Rs ₹) 38,820

1 Tola

Gold 24 Karat (Rs ₹) 60,372

Gold 22 Karat (Rs ₹) 55,341

Gold 20 Karat (Rs ₹) 50,310

Gold 18 Karat (Rs ₹) 45,279

Gold 16 Karat (Rs ₹) 40,248

बता दें कि अगस्त के पहले सप्ताह में सोने के दाम 56 हजार रुपये प्रति दस ग्राम को भी पार कर गया था जो कि यह अब तक का सर्वोच्च प्राइस था लेकिन अगस्त के तीसरे सप्ताह से शुरू हुई गिरावट अभी भी जारी है. उस समय विशेषज्ञों का अनुमान था कि सोने 60 हजार की रेंज को पार कर जाएगा लेकिन विश्व में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा और लॉकडाउन की वजह से सोने के दाम में गिरावट आ गई

शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी के कोरना वायरस पॉजिटिव पाए जानें के बाद बाजार में भी काफी बदलाव देखा गया. ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सोने के दाम में तेजी देखी गई. इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि निवेशक इस खबर के बाद अपना पैसा किसी सुरक्षित क्षेत्र में लगाना चाहते हैं जिसकी वजह से सोने की कीमत बढ़ी.

वैश्विक बाजार में तेजी के रुख के अनुरूप एक दिन पहले स्थानीय सर्राफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोना 37 रुपये की मामूली बढ़त के साथ 51,389 रुपये प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है. हालांकि, रुपये की मजबूती के कारण सर्राफे की तेजी पर कुछ अंकुश लगा रहा. पिछले कारोबारी दिन सोने का बंद भाव 51,352 रुपये प्रति दस ग्राम रहा था. हालांकि, चांदी का भाव 915 रुपये की गिरावट के साथ 61,423 रुपये प्रति किग्रा रह गया जो बुधवार को 62,338 रुपये प्रति किलोग्राम था.