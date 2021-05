Gold price today, 31 May 2021: पिछले हफ्ते में भारी गिरावट के बाद आज फिर से सोने-चांदी के भावों (Gold-silver rates) में तेजी आते हुए देखी गई है. सोने-चांदी में तेजी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती आने और निचले स्तरों पर खरीदारी बढ़ने से देखी जा रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के आज में तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देखा जा रहा है. सोने जून वायदा 63 रुपये की तेजी के साथ 48,605 रुपये पर कारोबार करता हुआ देखा गया है. वहीं, चांदी जुलाई वायदा 351 रुपये की तेजी के साथ 71,962 रुपये पर कारोबार करता हुआ देखा गया है. Also Read - Gold rate today, 28 May 2021: सोने-चांदी में जोरदार गिरावट, जानिए- आज क्या हैं 10 ग्राम सोने के रेट?

वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है. अमेरिका में सोने का कारोबार 3.05 डॉलर की तेजी के साथ 1,907.35 डॉलर प्रति औंस के रेट पर चल रहा है. वहीं, चांदी का कारोबार 0.11 डॉलर की तेजी के साथ 28.05 डॉलर के स्तर पर हो रहा है.

जानिए- अपने शहर में किस भाव पर बिक रहा है सोना?

Goodreturns वेबसाइट पर जारी किए गए भावों के मुताबिक, आज देश के प्रमुख शहरों में सोने-चांदी के भाव निम्न प्रकार हैं-

अहमदाबाद

22ct Gold : Rs. 48200

24ct Gold : Rs. 50200

Silver Price : Rs. 71600

बेंगलुरु

22ct Gold : Rs. 45820

24ct Gold : Rs. 49970

Silver Price : Rs. 71600

भुवनेश्वर

22ct Gold : Rs. 45820

24ct Gold : Rs. 49970

Silver Price : Rs. 76200

चंडीगढ़

22ct Gold : Rs. 46770

24ct Gold : Rs. 50770

Silver Price : Rs. 71600

चेन्नई

22ct Gold : Rs. 46130

24ct Gold : Rs. 50320

Silver Price : Rs. 76200

कोयंबटूर

22ct Gold : Rs. 46130

24ct Gold : Rs. 50320

Silver Price : Rs. 76200

दिल्ली

22ct Gold : Rs. 46770

24ct Gold : Rs. 50770

Silver Price : Rs. 71600

हैदराबाद

22ct Gold : Rs. 45820

24ct Gold : Rs. 49970

Silver Price : Rs. 71600

जयपुर

22ct Gold : Rs. 46770

24ct Gold : Rs. 50770

Silver Price : Rs. 71600

कोच्चि

22ct Gold : Rs. 45820

24ct Gold : Rs. 49970

Silver Price : Rs. 71600

कोलकाता

22ct Gold : Rs. 48180

24ct Gold : Rs. 50760

Silver Price : Rs. 71600

लखनऊ

22ct Gold : Rs. 46770

24ct Gold : Rs. 50770

Silver Price : Rs. 71600

मदुरै

22ct Gold : Rs. 46130

24ct Gold : Rs. 50320

Silver Price : Rs. 76200

मंगलुरु

22ct Gold : Rs. 45820

24ct Gold : Rs. 49970

Silver Price : Rs. 71600

मुंबई

22ct Gold : Rs. 46600

24ct Gold : Rs. 47600

Silver Price : Rs. 71600

मैसूर

22ct Gold : Rs. 45820

24ct Gold : Rs. 49970

Silver Price : Rs. 71600

नागपुर

22ct Gold : Rs. 46600

24ct Gold : Rs. 47600

Silver Price : Rs. 71600

नासिक

22ct Gold : Rs. 46600

24ct Gold : Rs. 47600

Silver Price : Rs. 71600

पटना

22ct Gold : Rs. 46600

24ct Gold : Rs. 47600

Silver Price : Rs. 71600

पुणे

22ct Gold : Rs. 46600

24ct Gold : Rs. 47600

Silver Price : Rs. 71600

सूरत

22ct Gold : Rs. 48200

24ct Gold : Rs. 50200

Silver Price : Rs. 71600

वड़ोदरा

22ct Gold : Rs. 48200

24ct Gold : Rs. 50200

Silver Price : Rs. 71600

विजयवाड़ा

22ct Gold : Rs. 45820

24ct Gold : Rs. 49970

Silver Price : Rs. 76200

विशाखापट्टनम

22ct Gold : Rs. 45820

24ct Gold : Rs. 49970

Silver Price : Rs. 76200

नोटः यहां पर दिए गए भावों में किसी भी प्रकार का टैक्स शामिल नहीं है. इसलिए भावों में अंतर हो सकता है.