Gold price today, 4 May 2021: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने-चांदी के भावों (Sone ke bhav) में गिरावट देखी जा रही है. कल की तेजी के बाद आज ऊपरी स्तरों से मुनाफावसूली देखी जा रही है जिससे भावों में गिरावट आई है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है. अमेरिका में सोने का कारोबार 19.80 डॉलर की तेजी के साथ 1,788.86 डॉलर प्रति औंस के रेट पर चल रहा है. जबकि, चांदी का कारोबार 0.88 डॉलर की तेजी के साथ 26.76 डॉलर के स्तर पर हो रहा है.

जानिए- अपने शहर में आज क्या हैं 10 ग्राम सोने के रेट

Goodreturns वेबसाइट पर जारी किए गए भावों के मुताबिक, आज सोने के भाव निम्न प्रकार हैं-

अहमदाबाद

22ct Gold : Rs. 46530

24ct Gold : Rs. 48530

Silver Price : Rs. 70000

बंगलुरु

22ct Gold : Rs. 44010

24ct Gold : Rs. 48010

Silver Price : Rs. 70000

भुवनेश्वर

22ct Gold : Rs. 44010

24ct Gold : Rs. 48010

Silver Price : Rs. 73500

चंडीगढ़

22ct Gold : Rs. 45580

24ct Gold : Rs. 49780

Silver Price : Rs. 70000

चेन्नई

22ct Gold : Rs. 44230

24ct Gold : Rs. 48250

Silver Price : Rs. 73500

कोयंबटूर

22ct Gold : Rs. 44230

24ct Gold : Rs. 48250

Silver Price : Rs. 73500

दिल्ली

22ct Gold : Rs. 45580

24ct Gold : Rs. 49780

Silver Price : Rs. 70000

हैदराबाद

22ct Gold : Rs. 44010

24ct Gold : Rs. 48010

Silver Price : Rs. 73500

जयपुर

22ct Gold : Rs. 45580

24ct Gold : Rs. 49780

Silver Price : Rs. 70000

कोच्चि

22ct Gold : Rs. 44010

24ct Gold : Rs. 48010

Silver Price : Rs. 70000

कोलकाता

22ct Gold : Rs. 46320

24ct Gold : Rs. 49110

Silver Price : Rs. 70000

लखनऊ

22ct Gold : Rs. 45580

24ct Gold : Rs. 49780

Silver Price : Rs. 70000

मदुरै

22ct Gold : Rs. 44230

24ct Gold : Rs. 48250

Silver Price : Rs. 73500

मंगलुरु

22ct Gold : Rs. 44010

24ct Gold : Rs. 48010

Silver Price : Rs. 70000

मुंबई

22ct Gold : Rs. 44370

24ct Gold : Rs. 45370

Silver Price : Rs. 70000

मैसूर

22ct Gold : Rs. 44010

24ct Gold : Rs. 48010

Silver Price : Rs. 70000

नागपुर

22ct Gold : Rs. 44370

24ct Gold : Rs. 45370

Silver Price : Rs. 70000

नासिक

22ct Gold : Rs. 44370

24ct Gold : Rs. 45370

Silver Price : Rs. 70000

पटना

22ct Gold : Rs. 44370

24ct Gold : Rs. 45370

Silver Price : Rs. 70000

पुणे

22ct Gold : Rs. 44370

24ct Gold : Rs. 45370

Silver Price : Rs. 70000

सूरत

22ct Gold : Rs. 46530

24ct Gold : Rs. 48530

Silver Price : Rs. 70000

वडोदरा

22ct Gold : Rs. 46530

24ct Gold : Rs. 48530

Silver Price : Rs. 70000

विजयवाड़ा

22ct Gold : Rs. 44010

24ct Gold : Rs. 48010

Silver Price : Rs. 73500

विशाखापट्टनम

22ct Gold : Rs. 44010

24ct Gold : Rs. 48010

Silver Price : Rs. 73500