Gold price today, 6 May 2021: सोने के भावों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. कल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के भावों में गिरावट आते हुए देखी गई थी. वहीं, आज खरीदारी बढ़ने से भावों में बढ़त देखी जा रही है. सोना जून वायदा 179 रुपये की तेजी के साथ 47,179 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया है. वहीं, चांदी मई वायदा 555 रुपये की तेजी के साथ 70,174 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करती हुई देखी गई है. Also Read - Gold price today, 5 May 2021: सोने-चांदी के भावों में बढ़त, जानिए- आज क्या है 10 ग्राम सोने का रेट

शादियों के सीजन के साथ ही सोने के भाव (Sone ke bhav) में लगातार उतार चढ़ाव जारी है. सोने की कीमतें आए दिन बढ़ने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो यह अब भी रिकॉर्ड लेवल से 9,100 रुपये नीचे है, वहीं, चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से 10,100 रुपये सस्ते में मिल रही है. इधर, सर्राफा बाजार में आज फिर सोने और चांदी की कीमतों (Silver Price Today) में तेजी दर्ज की गई है. Also Read - Gold price today, 4 May 2021: सोने-चांदी के भावों में गिरावट, जानिए- आज क्या हैं 10 ग्राम सोने के रेट

ऐसे में अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है क्योंकि शादियों के सीजन में इसकी कीमत में एक बार फिर तेजी आने लगी है. Also Read - Gold Rate Today, 3 May 2021: सोने-चांदी में तेज उछाल, जानें- आज 10 ग्राम सोने का नया रेट

गौरतलब है कि अगस्त, 2020 में सोने के दाम 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे. सोने की कीमत रिकॉर्ड लेवल से अब तक 9,100 रुपये गिर चुकी है. चांदी अपने रिकॉर्ड लेवल से 10,100 रुपये सस्ती है. बता दें कि चांदी का उच्चतम स्तर 79,980 रुपये प्रति किलोग्राम रहा.

क्यों बढ़ने लगे सोने के भाव

एचडीएफसी सिक्‍योरिटीज के सीनियर एनालिस्‍ट (कमोडिटीज) तपन पटेल के मुताबिक, डॉलर के मुकाबले रुपये में आई गिरावट के कारण भारतीय बाजारों में सोने के भाव बढ़ गए हैं. वहीं, कोरोना वायरस के नए मामलों में आई तेजी के कारण लोग फिर सुरक्षित निवेश विकल्‍प की ओर रुख कर रहे हैं. इससे सोने की कीमतों को समर्थन मिल रहा है.

जानिए- अपने शहर में क्या हैं 10 ग्राम सोने के रेट

Goodreturns वेबसाइट पर जारी किए गए भावों के मुताबिक, आज देश के बड़े शहरों में सोने के भाव प्रति 10 ग्राम निम्न प्रकार हैं-

अहमदाबाद

22ct Gold : Rs. 46450

24ct Gold : Rs. 48450

Silver Price : Rs. 69710

बेंगलुरु

22ct Gold : Rs. 43910

24ct Gold : Rs. 47900

Silver Price : Rs. 70000

भुवनेश्वर

22ct Gold : Rs. 43910

24ct Gold : Rs. 47900

Silver Price : Rs. 74010

चंडीगढ़

22ct Gold : Rs. 45500

24ct Gold : Rs. 49640

Silver Price : Rs. 69710

चेन्नई

22ct Gold : Rs. 44160

24ct Gold : Rs. 48170

Silver Price : Rs. 74010

कोयंबटूर

22ct Gold : Rs. 44160

24ct Gold : Rs. 48170

Silver Price : Rs. 74010

दिल्ली

22ct Gold : Rs. 45500

24ct Gold : Rs. 49640

Silver Price : Rs. 69710

हैदराबाद

22ct Gold : Rs. 43910

24ct Gold : Rs. 47900

Silver Price : Rs. 74010

जयपुर

22ct Gold : Rs. 45500

24ct Gold : Rs. 49640

Silver Price : Rs. 69710

कोच्चि

22ct Gold : Rs. 43910

24ct Gold : Rs. 47900

Silver Price : Rs. 69710

कोलकाता

22ct Gold : Rs. 46240

24ct Gold : Rs. 49030

Silver Price : Rs. 69710

लखनऊ

22ct Gold : Rs. 45500

24ct Gold : Rs. 49640

Silver Price : Rs. 69710

मदुरै

22ct Gold : Rs. 44160

24ct Gold : Rs. 48170

Silver Price : Rs. 74010

मंगलुरु

22ct Gold : Rs. 43910

24ct Gold : Rs. 47900

Silver Price : Rs. 70000

मुंबई

22ct Gold : Rs. 44290

24ct Gold : Rs. 45290

Silver Price : Rs. 69710

मैसूर

22ct Gold : Rs. 43910

24ct Gold : Rs. 47900

Silver Price : Rs. 70000

नागपुर

22ct Gold : Rs. 44290

24ct Gold : Rs. 45290

Silver Price : Rs. 69710

नासिक

22ct Gold : Rs. 44290

24ct Gold : Rs. 45290

Silver Price : Rs. 69710

पटना

22ct Gold : Rs. 44290

24ct Gold : Rs. 45290

Silver Price : Rs. 69710

पुणे

22ct Gold : Rs. 44290

24ct Gold : Rs. 45290

Silver Price : Rs. 69710

सूरत

22ct Gold : Rs. 46450

24ct Gold : Rs. 48450

Silver Price : Rs. 69710

वडोदरा

22ct Gold : Rs. 46450

24ct Gold : Rs. 48450

Silver Price : Rs. 69710

विजयवाड़ा

22ct Gold : Rs. 43910

24ct Gold : Rs. 47900

Silver Price : Rs. 74010

विशाखापट्टनम

22ct Gold : Rs. 43910,

24ct Gold : Rs. 47900,

Silver Price : Rs. 74010

नोटः यहां पर दिए गए भावों में किसी भी प्रकार का टैक्स शामिल नहीं हैं. इसलिए भावों में अंतर हो सकता है.