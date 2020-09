Gold Price Today 9 September 2020: त्योहारी सीजन शुरू होते शुरू होते ही सोने-चांदी (Today Gold Rate) के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. भारतीय बाजारों के बीते पांच दिन का आंकड़े पर नजर डालें तो इनमें से चार दिन सोने के भाव (Gold Rate In My City) में गिरावट दर्ज की गई है. बुधवार यानी आज (Gold Price 9 September) फिर भी सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई. 10 ग्राम सोने का भाव शुरुआती तौर 0.4% गिरकर 51,140 के आसपास रहा. वहीं, चांदी की कीमत में भी कमी देखी गई और प्रति किलोग्राम 0.75% गिरकर यह 67,982 के आसपास रहा. बता दें कि बीते महीने सोने की कीमत रिकॉर्ड

56,200 तक पहुंच गई थी, और इसमें अब तक 5000 से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, बीते महीने चांदी की कीमत भी बढ़कर 80,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी. Also Read - Gold Price Today 8 September: सोने-चांदी की कीमतों में मामूली बदलाव, जानें क्या है आज का भाव- क्या खरीदारी का है सही मौका?

बता दें कि कमजोर हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों की कटान की, जिससे वायदा बाजार में मंगलवार को सोना 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 50,970 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा था. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर महीने में डिलीवरी सोना अनुबंध की कीमत 95 रुपये यानी 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 50,970 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई. इसमें 13,501 लॉट के लिये कारोबार हुआ. Also Read - Gold Price Today 7 September 2020: सोने के दाम में 10 % तक की आई गिरावट, जानें अभी करें खरीदें या कुछ दिन और करें इंतजार

सोना के दिसंबर महीने में डिलीवरी सोना अनुबंध की कीमत 32 रुपये यानी 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 51,212 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई. इसमें 5,422 लॉट के लिये कारोबार हुआ. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार, न्यूयॉर्क में सोना 0.11 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,936.50 डॉलर प्रति औंस हो गया. Also Read - Gold Prices Today 6 September 2020: सोने के दाम में लगातार चौथे दिन गिरावट, सितंबर में अब तक इतना गिर चुका है सोना, कर लें खरीदारी

बता दें कि बीते हफ्ते भी सोने के भाव में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिशन (Indiabulls Jewellers Association) के मुताबिक 1 सितंबर को 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का खुदरा (Retail Gold Price) भाव 51401 रहा. वहीं, इसके अगले दिन कीमत में मामूली गिरावट देखी गई और यह 51024 पर पहुंच गया. तीन सितंबर को सोने के भाव में गिरावट देखने को मिला और यह 50844 पर 50927 पर बंद हुआ. वहीं, 4 सितंबर को फिर सोने की कीमत में थोड़ी वृद्धि हुई और सुबह इसकी कीमत 51092 रही और बाजार बंद होने पर भी इसमें मामलू बढ़त (51106) देखी गई.