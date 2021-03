Gold prices down by Rs 11,000: सोने के भाव (Sone ka bhav) अगस्त 2020 में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे, सोने के भावों का यह ऐतिहासिक स्तर था. यानी सोने के भाव पहले कभी इस स्तर तक नहीं पहुंचे थे. लेकिन पिछले आठ माह में सोने के भावों में 11,000 रुपये की गिरावट आते हुए देखी गई है. अब सवाल यह है कि क्या यह सोने में निवेश के लिए सही वक्त है (Is this right time to invest in gold) या अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए. Also Read - Gold price today 3 March 2021: 679 रुपये गिरा सोना, चांदी में 1,847 रुपये की जोरदार गिरावट, जानिए- आज क्या हैं सोने-चांदी के रेट

इंडियन बुलियन ज्वैलर्स (IBJA)के मुताबिक, मंगलवार को 24 कैरेट सोने के भाव 45,239 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोले गए. जबकि सोमवार को सोने के भाव 45,976 रुपये पर बंद हुए थे और 46,111 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुले थे. कल सोने के भावों में तेजी आते हुए देखी गई थी. लेकिन आज सोने के भावो में कल की तुलना में गिरावट देखी जा रही है.

बता दें, अगस्त 2020 के बाद से अब तक गोल्ड के रेट में 11,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ चुकी है. अगस्त में गोल्ड प्राइस 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी होने से पिछले हफ्ते इनमें लगातार उतार-चढ़ाव बना रहा.

पिछले 8 महीनों में गोल्ड की कीमतों में अब तक 11,000 रुपए यानी 18 फीसदी प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ चुकी है. टैक्स और ड्यूटी की वजह से अलग-अलग राज्यों में सोने-चांदी की कीमतें अलग-अलग होती हैं. अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने के कारण डॉलर मजबूत हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमतें गिरी हैं. लेकिन, डॉलर में कमजोरी आने पर सोने के भावों में अभी और गिरावट आते हुए देखी जा सकती है. वहीं, अगर रुपये में कमजोरी आती है तो सोने के भाव ऊपर भी जा सकते हैं.