Gold Rate: सोने के भावों (Sone ka bhav) में आज बढ़त देखी जा रही है. वायदा बाजार में एमसीएक्स (MCX) सोना अप्रैल वायदा 159 रुपये की तेजी के साथ 44,805 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया है. वहीं, चांदी (Silver) मई वायदा 290 रुपये की तेजी के साथ 65,262 रुपये पर कारोबार करती हुई नजर आई है. Also Read - MCX Gold Rate Today: वायदा में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें- क्या इस भाव पर खरीदने से होगा फायदा?

उधर, दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 116 रुपये की तेजी के साथ 44,374 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया. सोमवार को हाजिर बाजार में सोना 44,258 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. हालांकि, चांदी की कीमत 117 रुपये की गिरावट के साथ 65,299 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का बंद भाव 65,416 रुपये प्रति किलोग्राम था. यह जानकारी एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने दी. Also Read - Gold rate today, 23 March 2021: 302 रुपये गिरा सोना, 1533 रुपये लुढ़की चांदी, यहां जानें- आज क्या हैं 10 ग्राम सोने के भाव

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ”रुपये के मूल्य में सुधार के बावजूद कल रात (सोमवार रात) वैश्विक बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में सुधार देखने को मिला. इससे दिल्ली में 24 कैरेट सोने के हाजिर भाव में 116 रुपये की तेजी रही.” Also Read - Gold rate today, 22 March 2021: लखनऊ- दिल्ली में सबसे महंगा सोना, जानें- कहां पर सबसे सस्ता मिल रहा है 22Ct-24Ct सोना

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी दोनों के ही भाव क्रमश: 1,738 डॉलर प्रति औंस और 25.53 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित बने रहै.

जानिए- अपने शहर में आज क्या हैं 10 ग्राम सोने के रेट (Know 10 grams gold rate in your city)

Goodreturns वेबसाइट पर जारी किए गए भावों के मुताबिक, अलग-अलग शहरों में सोने के भाव निम्न हैं-

अहमदाबाद

22ct Gold : Rs. 44370

24ct Gold : Rs. 46240

Silver Price : Rs. 65300

बेंगलुरु

22ct Gold : Rs. 41890

24ct Gold : Rs. 45690

Silver Price : Rs. 66500

भुवनेश्वर

22ct Gold : Rs. 41890

24ct Gold : Rs. 45690

Silver Price : Rs. 70400

चंडीगढ़

22ct Gold : Rs. 44040

24ct Gold : Rs. 48040

Silver Price : Rs. 65300

चेन्नई

22ct Gold : Rs. 42290

24ct Gold : Rs. 46130

Silver Price : Rs. 70400

कोयंबटूर

22ct Gold : Rs. 42290

24ct Gold : Rs. 46130

Silver Price : Rs. 70400

दिल्ली

22ct Gold : Rs. 44040

24ct Gold : Rs. 48040

Silver Price : Rs. 65300

हैदराबाद

22ct Gold : Rs. 41890

24ct Gold : Rs. 45690

Silver Price : Rs. 70400

जयपुर

22ct Gold : Rs. 44040

24ct Gold : Rs. 48040

Silver Price : Rs. 65300

कोच्चि

22ct Gold : Rs. 41890

24ct Gold : Rs. 45690

Silver Price : Rs. 65300

कोलकाता

22ct Gold : Rs. 44390

24ct Gold : Rs. 46990

Silver Price : Rs. 65300

लखनऊ

22ct Gold : Rs. 44040

24ct Gold : Rs. 48040

Silver Price : Rs. 65300

मदुरै

22ct Gold : Rs. 42290

24ct Gold : Rs. 46130

Silver Price : Rs. 70400

मंगलौर

22ct Gold : Rs. 41890

24ct Gold : Rs. 45690

Silver Price : Rs. 66500

मुंबई

22ct Gold : Rs. 42990

24ct Gold : Rs. 43990

Silver Price : Rs. 65300

मैसूर

22ct Gold : Rs. 41890

24ct Gold : Rs. 45690

Silver Price : Rs. 66500

नागपुर

22ct Gold : Rs. 42990

24ct Gold : Rs. 43990

Silver Price : Rs. 65300

नासिक

22ct Gold : Rs. 42990

24ct Gold : Rs. 43990

Silver Price : Rs. 65300

पटना

22ct Gold : Rs. 42990

24ct Gold : Rs. 43990

Silver Price : Rs. 65300

पुणे

22ct Gold : Rs. 42990

24ct Gold : Rs. 43990

Silver Price : Rs. 65300

सूरत

22ct Gold : Rs. 44370

24ct Gold : Rs. 46240

Silver Price : Rs. 65300

वड़ौदरा

22ct Gold : Rs. 44370

24ct Gold : Rs. 46240

Silver Price : Rs. 65300

विजयवाड़ा

22ct Gold : Rs. 41890

24ct Gold : Rs. 45690

Silver Price : Rs. 70400

विशाखापट्टनम

22ct Gold : Rs. 41890

24ct Gold : Rs. 45690

Silver Price : Rs. 70400

नोटः यहां पर दिए गए भावों में किसी भी प्रकार टैक्स शामिल नहीं किया गया है. अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग टैक्स लगाए जाते हैं.