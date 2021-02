Gold rate on MCX: पिछले कारोबारी सत्र में मजबूत उछाल के बाद आज यानी सोमवार को घरेलू वायदा बाजार (Gold rate on MCX) में सोने-चांदी के भावों में गिरावट देखी जा रही है. एमसीएक्स पर, आज शुरुआती कारोबार में सोने (aaj ka sone ka bhav) वायदा 0.12 फीसदी नीचे 47,200 रुपये प्रति दस ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया. इसी तरह, चांदी वायदा 0.2 फीसदी की गिरावट के साथ 68,593 प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती हुई नजर आई. Also Read - Gold price today 5th February: पांच दिनों में 2,500 रुपये सस्ता हुआ सोना, जानिए- आज किस भाव पर मिल रहा है

पिछले कारोबारी सत्र में, सोने के भावों में 1.2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, वहीं, चांदी के दाम में 2.8 फीसदी का उछाल आया था. Also Read - MCX Gold price today 4 February: इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के प्रस्ताव का असर, 4 दिन में 2, 000 रुपये टूटे सोने के रेट

बता दें, पिछले साल अगस्त माह में सोना 56,200 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था. उसके बाद इस साल सोने की कीमतों में अस्थिरता देखी जा रही है. Also Read - MCX Gold price today: वायदा में बढ़े सोने के भाव, 1,090 रुपये चढ़े चांदी के रेट

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, सोने की कीमतें 1,811.80 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहीं, क्योंकि शेयर बाजार एक नई ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब हो गए. एस एंड पी 500 इंडेक्स फ्यूचर्स शुक्रवार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए, जबकि एशियाई बाजारों में आज मजबूती है.

जानकारों के मुताबिक, अमेरिकी बांड की यील्ड और डॉलर में मजबूती आने से इस साल सोने की कीमतों में भी भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इसके अलावा, हाल के बजट में भारत सरकार द्वारा आयात शुल्क में कटौती का भी घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर असर देखा जा रहा है.

उधर, हाजिर बाजार में आज सुबह के कामकाज में सोने के भावों में हल्की मजबूती देखी गई, जबकि चांदी के भावों में स्थिरता देखी गई है.