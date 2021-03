Gold rate today 04 March 2021: बुधवार को सोने के भावों (Sone ka bhav) में गिरावट देखी गई, जबकि चांदी के भावों में उछाल दर्ज किया गया. दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 208 रुपये गिरकर 44,768 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. चांदी में 602 रुपये का उछाल देखा गया और यह 68,194 रुपये प्रति किलो पर रही. अंतरराष्ट्रीय बााजर में सोने में कमजोरी का असर घरेलू बाजार में भी देखा गया. Also Read - MCX Gold Price Today 3 March 2021: रिकॉर्ड स्तर से 11,000 रुपये नीचे आए सोने के भाव, जानिए- वायदा में आज क्या हैं रेट?

मंगलवार को सोना 44,976 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि चांदी का भाव 67,592 रुपये प्रति किलोग्राम था. Also Read - Gold prices down by Rs 11,000: आठ माह में 11,000 रुपये सस्ता हुआ गोल्ड, क्या सोने में निवेश का सही वक्त आ गया है?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट (कमोडिटीज) तपन पटेल ने कहा, “दिल्ल में 24 कैरेट सोने का भाव 208 रुपये गिर गया. विदेश में सोने में कमजोरी और डॉल के मुकाबले रुपये में मजबूती इसकी वजह रही.” Also Read - Gold price today 3 March 2021: 679 रुपये गिरा सोना, चांदी में 1,847 रुपये की जोरदार गिरावट, जानिए- आज क्या हैं सोने-चांदी के रेट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 1,730 डॉलर प्रति औंस चल रहा था. चांदी हल्की कमजोरी के साथ 26.68 डॉलर प्रति औंस थी.

इंडियन बुलियन ज्वैलर्स (IBJA) के मुताबिक, बुधवार को 24 कैरेट सोने के भाव 45,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहे. जबकि 22 कैरेट सोने के दाम 41420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोले गए.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना अप्रैल वायदा 158 रुपये की गिरावट के साथ 44,948 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया. वहीं, चांदी मई वायदा 499 रुपये की गिरावट के साथ 68,000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ.

जानिए- अपने शहर में आज क्या हैं 10 ग्राम सोने के रेट (Know gold rates in your city)

Goodreturns वेबसाइट पर जारी किए गए भावों के मुताबिक, देश के बड़े बाजारों में आज सोने के भाव निम्न प्रकार हैं-

अहमदाबाद में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 44950 24ct Gold : Rs. 46950 Silver Price : Rs. 67900

बेंगलुरु में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 42250 24ct Gold : Rs. 46300 Silver Price : Rs. 67600

भुवनेश्वर में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 42450 24ct Gold : Rs. 46300 Silver Price : Rs. 72800

चंडीगढ़ में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 44840 24ct Gold : Rs. 48920 Silver Price : Rs. 67900

चेन्नई में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 42640 24ct Gold : Rs. 46520 Silver Price : Rs. 72800

कोयंबटूर में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 42640 24ct Gold : Rs. 48650 Silver Price : Rs. 72500

दिल्ली में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 44840 24ct Gold : Rs. 48920 Silver Price : Rs. 72800

हैदराबाद में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 42450 24ct Gold : Rs. 46520 Silver Price : Rs. 72800

कोलकाता में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 44900 24ct Gold : Rs. 46520 Silver Price : Rs. 67900

लखनऊ में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 44600 24ct Gold : Rs. 48650 Silver Price : Rs. 67900

मुम्बई में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 44370 24ct Gold : Rs. 45370 Silver Price : Rs. 67900

पटना में आज Gold-Silver Rate

22ct Gold : Rs. 44370 24ct Gold : Rs. 45370 Silver Price : Rs. 67900