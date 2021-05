Gold rate today, 21 May 2021: आज सोने-चांदी (Sone ke bhav) के भावों में फिर से गिरावट देखी जा रही है. गुरुवार को भी सोने-चांदी के भावों में गिरावट आते हुए देखी गई थी. लगातार चौथे दिन सोने-चांदी के भावों में गिरावट देखी गई है. इस समय शादी-विवाह का सीजन चल रहा है. ऐसे में कोविड की दूसरी लहर की वजह से लोग अपना काम कम में निपटा रहे हैं, जिसकी वजह से सोने की मांग में कमी देखी जा रही है. सामान्यतौर पर शादी-विवाह के सीजन में सोने-चांदी के भावों में उछाल देखा जाता था, लेकिन इस समय कोरोना संकट की वजह से भावों में तेजी नहीं टिक रही है. गुरुवार को 24 कैरेट सोने के रेट प्रति 10 ग्राम 416 रुपये की गिरावट के साथ 48593 रुपये पर आ गए. इसी तरह चांदी भी प्रति किलो 475 रुपये सस्ती होकर 71575 रु पर पहुंच गई. Also Read - Gold price today, 20 May 2021: सोने के भावों में नहीं दिखी ज्यादा हलचल, जानिए- अपने शहर में क्या हैं 22 Ct-24 Ct सोने के रेट?

गुरुवार को 23 कैरेट वाले सोने का दाम प्रति 10 ग्राम 414 रुपये गिर कर 48398 रुपये, 22 कैरेट वाले सोने का रेट 381 रुपये गिरकर प्रति 10 ग्राम 44511 रुपये, 18 कैरेट वाले सोने का रेट 312 रुपये गिरकर प्रति 10 ग्राम 36445 रुपये और 14 कैरेट वाले सोने का रेट प्रति 10 ग्राम 243 रुपये गिरकर 28427 रुपये पर पहुंच गए.

अगर सोने के रेट की तुलना पिछले साल अगस्त 2020 के सबसे उच्च स्तर से कर करें तो अब तक यह प्रति 10 ग्राम करीब 7600 रुपए सस्ते में मिल रहा है. बता दें, पिछले साल अगस्त में सोने की कीमतें प्रति 10 ग्राम लगभग 56200 रु पर पहुंच गई थीं. इसलिए ये सोने में खरीदारी के लिए सही समय है. जानकार मानते हैं कि आने वाले सयम में सोने के रेट ऊपर चढ़ेंगे. मुनाफा कमाने के लिए यह मौका सही है.

गौरतलब है कि सोना निवेश के लिए एक सुरक्षित आइटम है. किसी भी संकट के समय निवेशक सोने की ओर ज्यादा तवज्जो देते हैं. निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोने की तरफ जा रहे हैं, जो आने वाले महीनों में इसकी कीमतों में तेजी का कारण बनेगा. कोरोना वायरस सोने की कीमतों में तेजी का एक कारण हो सकता है. हाल ही में सामने एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले महीनों में कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी.

जानिए- अपने शहर में किस भाव पर मिल रहा है सोना?

Goodreturns वेबसाइट पर जारी किए गए भावों के मुताबिक, देश के प्रमुख शहरों में आज सोने के रेट प्रति 10 ग्राम निम्न प्रकार हैं-

मुंबई सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने के रेट 45850 रुपये, 24 कैरेट सोने के रेट 50,002 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोले जा रहे हैं. नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने के रेट 46930 रुपये और 24 कैरेट सोने के रेट 50830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोले जा रहे हैं. कोलकाता में 22 कैरेट सोने के रेट 46850 रुपये और 24 कैरेट सोने के रेट 50470 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोले जा रहे हैं. पुणे में 22 कैरेट सोने के रेट 46,000 रुपये और 24 कैरेट सोने के रेट 47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोले जा रहे हैं. जयपुर और लखनऊ में 22 कैरेट सोने के रेट 46,930 रुपये और 24 कैरेट सोने के रेट 50,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं. पटना में 22 कैरेट सोने के रेट 46,000 रुपये और 24 कैरेट सोने के रेट 47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं.

चांदी के रेट

मुंबई में चांदी 71,200 रुपये प्रति किलो पर है. कोलकाता में चांदी के रेट 71,200 रुपये प्रति किलो पर हैं. अहमदाबाद, जयपुर और लखनऊ में चांदी के दाम 71,200 रुपये प्रति किलो पर हैं.