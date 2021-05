Gold Rate Today 22 May 2021:सोने की कीमत आज स्थिर बनी हुई है. 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव आज 46,000 रुपये है तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 47,000 रुपये है. सोने की स्थिर कीमत सोने के खरीदारों के लिए एक स्वागत योग्य राहत है क्योंकि पूरे भारत में शादियों का मौसम चल रहा है और शादी के वक्त सस्ता सोना काफी राहत देनेवाला है. शादी में सोने की जमकर खरीदारी होती है. हालांकि, कोविड-19 महामारी का असर भी सोने की मांग पर पड़ा है. मुंबई में आज सोने का भाव 22 कैरेट का 46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. मुंबई में आज सोने का भाव 24 कैरेट के 47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं पुणे में आज सोने का भाव 22 कैरेट का 46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. Also Read - Gold rate today, 21 May 2021: अभी भी 7600 रुपये सस्ते में मिल रहा है सोना, खरीदने के लिए शानदार मौका, जानें- आज क्या हैं रेट?

अगर आप आज 10 ग्राम 24-कैरेट सोना खरीदना चाहते हैं, तो आपको 24 कैरेट के प्रति 10 ग्राम पर 47,000 रुपये खर्च करने होंगे, वहीं आपको 10 ग्राम 22 कैरेट सोना खरीदने के लिए ₹46,930 खर्च करने होंगे, कल 22 कैरेट 10 ग्राम की कीमत ₹46,930 थी.

जानिए प्रमुख शहरों में 10 ग्राम 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमत…

शहर 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 24 कैरेट की कीमत

चेन्नई ₹45,900 ₹50,050

मुंबई ₹46,000 ₹47,000

नई दिल्ली ₹46,930 ₹50,830

कोलकाता ₹46,850 ₹50,470

बैंगलोर/बेंगलुरु ₹45,600 ₹49,750

हैदराबाद ₹45,600 ₹49,750

केरल ₹45,600 ₹49,750

पुणे ₹46,000 ₹47,000

बड़ौदा ₹48,000 ₹50,000

अहमदाबाद ₹48,000 ₹50,000

जयपुर ₹46,930 ₹50,830

लखनऊ ₹46,930 ₹50,830

कोयंबटूर ₹45,900 ₹50,050

मदुरै ₹45,900 ₹50,050

विजयवाड़ा ₹45,600 ₹49,750

पटना ₹46,000 ₹47,000

नागपुर ₹46,000 ₹47,000

चंडीगढ़ ₹46,930 ₹50,830

सूरत ₹48,000 ₹50,000