Gold rate today, 23 March 2021: आज देश के बड़े शहरों में सोने के भावों में गिरावट आते हुए देखी गई है. सोमवार को भी सोने के रेट में नरमी देखी गई थी. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमती में गिरावट और डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती के चलते सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने का दाम 302 रुपए गिर गया. वहीं, चांदी की कीमत 1,533 रुपए प्रति किलोग्राम लुढ़क गई. Also Read - Gold rate today, 22 March 2021: लखनऊ- दिल्ली में सबसे महंगा सोना, जानें- कहां पर सबसे सस्ता मिल रहा है 22Ct-24Ct सोना

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट से घरेलू बााजर में सोना सस्ता हुआ. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमत 302 रुपए गिरकर 44,269 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई. पिछले कारोबारी सत्र में सोना 44,571 रुपए प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था. अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार में सोने का भाव मामूली तेजी के साथ 1.731 डॉलर प्रति औंस रहा. Also Read - Gold import: चालू वित्त वर्ष के पहले 11 माह में सोने के आयात में 3.3 फीसदी की गिरावट दर्ज, व्यापार घाटे को कम करने में मिली मदद

वहीं, सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 1,533 रुपए की गिरावट के साथ 65,319 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई. पिछले ट्रेडिंग सेशन में चांदी 66,852 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी चांदी कमजोरी के साथ 25.55 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी. Also Read - Gold Rate Today 21 March 2021: सोने की कीमतों में गिरावट जारी, जानिए क्या रहा आज 10ग्राम गोल्ड रेट

वायदा बाजार में फिर गिरे सोने-चांदी के रेट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के दाम में गिरावट आते हुए देखी गई है. सोना अप्रैल वायदा 80.00 रुपये की गिरावट के साथ 44,825.00 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ देखा गया. वहीं चांदी मई वायदा 287.00 रुपये की गिरावट के साथ 66,044.00 रुपये के स्तर पर कारोबार करती हुई देखी गई.

ग्लोबल मार्केट में सोने-चांदी के भाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने के भावों में नरमी देखी गई है. अमेरिका में सोने का कारोबार 9.48 डॉलर की गिरावट के साथ 1,735.85 डॉलर प्रति औंस के रेट पर चल रहा है. वहीं चांदी का कारोबार 0.67 डॉलर की गिरावट के साथ 25.57 डॉलर के स्तर पर हो रहा है.

जानिए- अपने शहर में क्या हैं 10 ग्राम सोने के रेट (Know gold rates in your city)

Goodreturns वेबसाइट पर जारी किए गए भावों के मुताबिक, देश के बड़े शहरों में सोने-चांदी के भाव निम्न प्रकार बोले जा रहे हैं.

अहमदाबाद

22ct Gold : Rs. 44490

24ct Gold : Rs. 46360

Silver Price : Rs. 66000

बेंगलुरु

22ct Gold : Rs. 42040

24ct Gold : Rs. 45870

Silver Price : Rs. 66500

भुवनेश्वर

22ct Gold : Rs. 42040

24ct Gold : Rs. 45870

Silver Price : Rs. 70000

चंडीगढ़

22ct Gold : Rs. 44190

24ct Gold : Rs. 48210

Silver Price : Rs. 66000

चेन्नई

22ct Gold : Rs. 42110

24ct Gold : Rs. 45940

Silver Price : Rs. 70000

कोयंबटूर

22ct Gold : Rs. 42110

24ct Gold : Rs. 45940

Silver Price : Rs. 70000

दिल्ली

22ct Gold : Rs. 44190

24ct Gold : Rs. 48210

Silver Price : Rs. 66000

हैदराबाद

22ct Gold : Rs. 42040

24ct Gold : Rs. 45870

Silver Price : Rs. 70000

जयपुर

22ct Gold : Rs. 44190

24ct Gold : Rs. 48210

Silver Price : Rs. 66000

कोच्चि

22ct Gold : Rs. 42040

24ct Gold : Rs. 45870

Silver Price : Rs. 66000

कोलकाता

22ct Gold : Rs. 44530

24ct Gold : Rs. 47200

Silver Price : Rs. 66000

लखनऊ

22ct Gold : Rs. 44190

24ct Gold : Rs. 48210

Silver Price : Rs. 66000

मदुरै

22ct Gold : Rs. 42110

24ct Gold : Rs. 45940

Silver Price : Rs. 70000

मंगलुरु

22ct Gold : Rs. 42040

24ct Gold : Rs. 45870

Silver Price : Rs. 66500

मुंबई

22ct Gold : Rs. 43790

24ct Gold : Rs. 44790

Silver Price : Rs. 66000

मैसूर

22ct Gold : Rs. 42040

24ct Gold : Rs. 45870

Silver Price : Rs. 66500

नागपुर

22ct Gold : Rs. 43790

24ct Gold : Rs. 44790

Silver Price : Rs. 66000

नासिक

22ct Gold : Rs. 43790

24ct Gold : Rs. 44790

Silver Price : Rs. 66000

पटना

22ct Gold : Rs. 43790

24ct Gold : Rs. 44790

Silver Price : Rs. 66000

पुणे

22ct Gold : Rs. 43790

24ct Gold : Rs. 44790

Silver Price : Rs. 66000

सूरत

22ct Gold : Rs. 44490

24ct Gold : Rs. 46360

Silver Price : Rs. 66000

वडोदरा

22ct Gold : Rs. 44490

24ct Gold : Rs. 46360

Silver Price : Rs. 66000

विजयवाड़ा

22ct Gold : Rs. 42040

24ct Gold : Rs. 45870

Silver Price : Rs. 70000

विशाखापट्टनम

22ct Gold : Rs. 42040

24ct Gold : Rs. 45870

Silver Price : Rs. 70000

नोटः इन भावों में किसी भी तरह का टैक्स शामिल नहीं किया गया है.