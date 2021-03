Gold rate today, 26 March 2021: ग्लोबल मार्केट में सोने के भावों (Sone ka bhav) में तेजी और रुपये में कमजोरी आने से दिल्ली सर्राफा बाजार में भी बृहस्पतिवार को सोना 44 रुपये की तेजी के साथ 44,347 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. पिछले कारोबारी सत्र में सोना 44,303 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. हालांकि, चांदी 637 रुपये की गिरावट के साथ 64,110 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई. पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 64,747 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. Also Read - Gold price today: रिकॉर्ड ऊंचाई से 17 फीसदी टूटे सोने के भाव, क्या यह है खरीदारी का सही समय?

एमसीएक्स पर सोने-चांदी में गिरावट (Gold rate on MCX)

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के दाम में गिरावट रही. सोना अप्रैल वायदा 146.00 रुपये की गिरावट के साथ 44,549.00 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ देखा गया है. वहीं, चांदी की मई वायदा 59.00 रुपये की गिरावट के साथ 64,810.00 रुपये के स्तर पर कारोबार करती हुई देखी गई.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के रेट (Gold rate in International Market)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है. अमेरिका में सोने का कारोबार 10.15 डॉलर की गिरावट के साथ 1,724.54 डॉलर प्रति औंस के रेट पर चल रहा है. वहीं चांदी का कारोबार 0.03 डॉलर की गिरावट के साथ 25.06 डॉलर के स्तर पर हो रहा है.

जानिए- आपके शहर में क्या 22Ct-24Ct सोने के रेट (Know 10 grams gold rate in your city)

Goodreturns वेबसाइट पर जारी किए गए भावों के मुताबिक, भारत के बड़े शहरों में आज 10 ग्राम सोना किस भाव पर कारोबार कर रहा है.

अहमदाबाद

22ct Gold : Rs. 44490

24ct Gold : Rs. 46360

Silver Price : Rs. 64800

बेंगलुरु

22ct Gold : Rs. 42010

24ct Gold : Rs. 45830

Silver Price : Rs. 65400

भुवनेश्वर

22ct Gold : Rs. 42010

24ct Gold : Rs. 45830

Silver Price : Rs. 69300

चंडीगढ़

22ct Gold : Rs. 44160

24ct Gold : Rs. 48170

Silver Price : Rs. 64800

चेन्नई

22ct Gold : Rs. 42360

24ct Gold : Rs. 46210

Silver Price : Rs. 69300

कोयंबटूर

22ct Gold : Rs. 42360

24ct Gold : Rs. 46210

Silver Price : Rs. 69300

दिल्ली

22ct Gold : Rs. 44160

24ct Gold : Rs. 48170

Silver Price : Rs. 64800

हैदराबाद

22ct Gold : Rs. 42010

24ct Gold : Rs. 45830

Silver Price : Rs. 69300

जयपुर

22ct Gold : Rs. 44160

24ct Gold : Rs. 48170

Silver Price : Rs. 64800

कोच्चि

22ct Gold : Rs. 42010

24ct Gold : Rs. 45830

Silver Price : Rs. 64800

कोलकाता

22ct Gold : Rs. 44330

24ct Gold : Rs. 47050

Silver Price : Rs. 64800

लखनऊ

22ct Gold : Rs. 44160

24ct Gold : Rs. 48170

Silver Price : Rs. 64800

मदुरै

22ct Gold : Rs. 42360

24ct Gold : Rs. 46210

Silver Price : Rs. 69300

मंगलौर

22ct Gold : Rs. 42010

24ct Gold : Rs. 45830

Silver Price : Rs. 65400

मुंबई

22ct Gold : Rs. 43910

24ct Gold : Rs. 44910

Silver Price : Rs. 64800

मैसूर

22ct Gold : Rs. 42010

24ct Gold : Rs. 45830

Silver Price : Rs. 65400

नागपुर

22ct Gold : Rs. 43910

24ct Gold : Rs. 44910

Silver Price : Rs. 64800

नासिक

22ct Gold : Rs. 43910

24ct Gold : Rs. 44910

Silver Price : Rs. 64800

पटना

22ct Gold : Rs. 43910

24ct Gold : Rs. 44910

Silver Price : Rs. 64800

पुणे

22ct Gold : Rs. 43910

24ct Gold : Rs. 44910

Silver Price : Rs. 64800

सूरत

22ct Gold : Rs. 44490

24ct Gold : Rs. 46360

Silver Price : Rs. 64800

वड़ौदरा

22ct Gold : Rs. 44490

24ct Gold : Rs. 46360

Silver Price : Rs. 64800

विजयवाड़ा

22ct Gold : Rs. 42010

24ct Gold : Rs. 45830

Silver Price : Rs. 69300

विशाखापट्टनम

22ct Gold : Rs. 42010

24ct Gold : Rs. 45830

Silver Price : Rs. 69300

नोटः उपरोक्त भावों में किसी भी तरह के टैक्स शामिल नहीं हैं.